Есть предложения. Реал готовит трансфер звезды с огромной зарплатой

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба привлекает внимание нескольких клубов MLS. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд получил два предложения от «Шарлотта» и «Нью-Йорк Сити» по 33летнему футболисту. Их размеры составляют 2 миллиона евро. «Реал» не исключает даже бесплатного ухода австрийца летом 2026 года.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо могут уволить из «Реала» уже в ближайшие дни.