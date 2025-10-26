Есть предложения. Реал готовит трансфер звезды с огромной зарплатой
Давид Алаба привлекает внимание клубов MLS
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба привлекает внимание нескольких клубов MLS. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд получил два предложения от «Шарлотта» и «Нью-Йорк Сити» по 33летнему футболисту. Их размеры составляют 2 миллиона евро. «Реал» не исключает даже бесплатного ухода австрийца летом 2026 года.
В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо могут уволить из «Реала» уже в ближайшие дни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Ярмоленко рассматривается в качестве альтернативы Александру Шовковскому
Норрис взял поул, Феррари удивили