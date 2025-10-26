Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Снова разочарование». Слот прокомментировал поражение от Брентфорда
Англия
26 октября 2025, 10:02
0

«Снова разочарование». Слот прокомментировал поражение от Брентфорда

Коуч «Ливерпуля» прокомментировал матч девятого тура АПЛ

«Снова разочарование». Слот прокомментировал поражение от Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч девятого тура АПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:3 уступили «Брентфорду»:

О своих эмоциях после матча...

Как вы сказали, снова разочарование. Вы всегда надеетесь, что если выиграете футбольный матч в течение недели, хотя, конечно, у вас всего два дня отдыха, когда вы приезжаете сюда, вы надеетесь на лучший результат, но я также надеялся и ожидал лучшего выступления, потому что выступление было далеко от того, к чему мы привыкли. Даже если мы проигрываем, наши выступления были лучше, чем сегодня вечером.

О том, «что его разочаровало больше всего»...

Правильное выполнение базовых действий. Хотя, если ты проигрываешь 1:0, 2:0, 3:1, а на стадионе царит энергичная атмосфера, это, безусловно, помогает сопернику, а они очень хорошая команда в единоборствах и борьбе за второй мяч, поэтому нужно отдать им должное и за это, но, конечно, трудно выиграть футбольный матч, если другая команда выигрывает больше дуэлей, больше вторых мячей, чем ты, – особенно если это также то, на чем они играют. Опять же, как я уже много раз говорил, трудно выиграть футбольный матч, если баланс стандартных положений в их пользу.

О первом голе «Брентфорда», забитом после длинного вброса...

Это единственное, что мы делали вчера на тренировочном поле, готовясь к этому и к сегодняшней встрече. Это не единственное, к чему мы их готовили, потому что «Брентфорд» также известен очень хорошими стандартными положениями, но, на мой взгляд, он также известен фантастическими контратаками, и это был их второй гол. Я думаю, что в данный момент, и именно поэтому это никогда не должно рассматриваться как оправдание, но если я скажу, что это был мягкий пенальти, я надеюсь, что вы, ребята, не скажете мне, что это плохое оправдание, но это был очень мягкий пенальти.

О тактических корректировках, которые он внес в команду в перерыве...

Флориан Вирц в первом тайме также много играл на внутренней позиции, но Мо играл немного больше в центре, как мы делали на этой неделе против «Айнтрахта». Если вы проигрываете 2:1, я ожидал, что во втором тайме они, возможно, будут играть немного ниже, и тогда всегда хорошо иметь Мо на фланге, где он может делать свои кроссы, свои один на один. Но это не было так, что второй тайм полностью принадлежал нам, это определенно не было так, они много играли. Хотя мы забили 3:2 и имели несколько моментов, чтобы забить 3:2, у них определенно были моменты, чтобы забить 4:1.

О том, является ли это одним из самых разочаровывающих выступлений за время его пребывания в клубе...

Да, я думаю, что это один из самых разочаровывающих матчей за время моего пребывания здесь с точки зрения поражения, потому что обычно, когда мы проигрываем 2:1, 3:1 или 1:0... Кстати, после того, как мы пропустили 1:0, это были единственные 20 или 25 минут, которые мне действительно понравились в нашей сегодняшней игре. К сожалению, у нас был отличный момент с Флорианом, который не привел к голу, потому что тогда нужно немного удачи, и такие моменты могут вернуть вас в игру и дать нам энергию. Но после 30 минут, я думаю, они снова взяли игру под свой контроль с помощью длинных вбросов, стандартных положений и других моментов, в которых они были просто очень хороши. Опять же, пожалуйста, не сосредотачивайтесь на том, что я только что сказал, потому что они сделали много хорошего.

Затем, я думаю, решающим моментом стал момент перед тем, как они забили 2:0, когда Гакпо прошел с мячом в штрафной, а они не сыграли в мяч. Я думаю, что если бы вы показали обе ситуации – пенальти, который мы пропустили, и этот момент – всем судьям в мире, они бы сказали, что, возможно, обе ситуации были ничем не значимыми, но если бы я должен был выбрать одну из них, то я бы определенно выбрал ситуацию с Коди. Нам не повезло, потому что, на мой взгляд, судья не собирался назначать пенальти, а хотел дать им штрафной, но VAR сказал, что это было внутри штрафной, и если считать, что это штрафной, то это пенальти. Такая неудача может случиться, если играть в футбол так, как мы играли сегодня.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Брентфорд - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
