Стали известны оценки Трубина и Судакова за разгром в чемпионате Португалии

Стали известны оценки украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судаков за матч чемпионата Португалии с «Арокой».

«Бенфика» не оставила своему оппоненту никаких шансов, добыв домашнюю победу со счетом 5:0.

Украинский хавбек «Бенфики» Георгий Судаков провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.5 баллов.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, голов не пропустил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.6 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев Вангелис Павлидис, на счету которого хет-трик и оценки 9.5 и 9.8.