Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны оценки Трубина и Судакова за разгром в чемпионате Португалии
Португалия
26 октября 2025, 08:49 |
1594
1

Стали известны оценки Трубина и Судакова за разгром в чемпионате Португалии

«Бенфика» одолела «Ароку» со счетом 5:0

26 октября 2025, 08:49 |
1594
1 Comments
Стали известны оценки Трубина и Судакова за разгром в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Стали известны оценки украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судаков за матч чемпионата Португалии с «Арокой».

«Бенфика» не оставила своему оппоненту никаких шансов, добыв домашнюю победу со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек «Бенфики» Георгий Судаков провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.5 баллов.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, голов не пропустил. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.6 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий хозяев Вангелис Павлидис, на счету которого хет-трик и оценки 9.5 и 9.8.

По теме:
Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля
Жозе МОУРИНЬО: «Я думаю, что это был фантастический день»
Бенфика – Арока – 5:0. Эффектная победа. Видео голов и обзор матча
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Арока Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26 октября 2025, 02:26 0
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»

Британец может выйти в ринг против Александра Усика

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Футбол | 26.10.2025, 09:00
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Что-то все леги в этом сезоне проваливаются.
А у Судакова был шанс отдать голевую на свои ворота
Ответить
+1
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 25
Бокс
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
24.10.2025, 09:09 7
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем