ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына

Стюарт Пирс впервые появился на публике после трагической гибели своего 21-летнего сына Харли.

Легендарный защитник сборной Англии вернулся к работе на talkSPORT, комментируя матч «Брентфорд» – «Ливерпуль» всего через девять дней после трагедии. Он не стал говорить об утрате в эфире, ограничившись спортивной работой.

Харли Пирс, занимавшийся сельскохозяйственным бизнесом, погиб на прошлой неделе – потерял управление трактором, предположительно из-за лопнувшего колеса, и выехал с дороги в Уиткомбе. Он скончался на месте.

В заявлении семьи говорится: «Мы убиты горем от потери нашего дорогого сына и брата. Он был золотым мальчиком с заразительной улыбкой и останется нашей сияющей звездой».

Девушка Харли, Холли Уоттс, оставила на месте трагедии записку: «Навсегда в твоих объятиях, навсегда в нашем сердце. Я люблю тебя».

Харли был младшим ребенком Пирса от брака с Лиз, у пары также есть дочь Челси, профессиональная наездница.

Полиция продолжает расследование и ищет свидетелей аварии.