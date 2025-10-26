Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына
Другие новости
26 октября 2025, 03:09 |
97
0

ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына

Стюарт Пирс вернулся к работе...

26 октября 2025, 03:09 |
97
0
ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына
Daily Mail. Стюарт Пирс с сыном

Стюарт Пирс впервые появился на публике после трагической гибели своего 21-летнего сына Харли.

Легендарный защитник сборной Англии вернулся к работе на talkSPORT, комментируя матч «Брентфорд» – «Ливерпуль» всего через девять дней после трагедии. Он не стал говорить об утрате в эфире, ограничившись спортивной работой.

Харли Пирс, занимавшийся сельскохозяйственным бизнесом, погиб на прошлой неделе – потерял управление трактором, предположительно из-за лопнувшего колеса, и выехал с дороги в Уиткомбе. Он скончался на месте.

В заявлении семьи говорится: «Мы убиты горем от потери нашего дорогого сына и брата. Он был золотым мальчиком с заразительной улыбкой и останется нашей сияющей звездой».

Девушка Харли, Холли Уоттс, оставила на месте трагедии записку: «Навсегда в твоих объятиях, навсегда в нашем сердце. Я люблю тебя».

Харли был младшим ребенком Пирса от брака с Лиз, у пары также есть дочь Челси, профессиональная наездница.

Полиция продолжает расследование и ищет свидетелей аварии.

По теме:
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
ФОТО. Ламин Ямаль купит дом Жерара Пике и Шакиры. Огромная сумма
Сына Алекса Фергюсона уволили. Его называли «величайшим менеджером»
фото Стюарт Пирс lifestyle сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Ливерпуль
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 1
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Бокс | 25 октября 2025, 20:30 0
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли

Поединок пройдет в Лондоне на арене О2

Коуч Интера: «Мы дождемся объяснений? Это просто бесполезная трата энергии»
Футбол | 26.10.2025, 03:17
Коуч Интера: «Мы дождемся объяснений? Это просто бесполезная трата энергии»
Коуч Интера: «Мы дождемся объяснений? Это просто бесполезная трата энергии»
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 25.10.2025, 21:42
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 27
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем