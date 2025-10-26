Украинский клуб рискует исчезнуть: «На сколько еще хватит терпения»

Украинский полузащитник ФК Лесное Сергей Шестаков рассказал, что ситуация в клубе не изменилась. Футболисты до сих пор не получают зарплату, но продолжают играть за «спасибо».

– Какая ситуация сейчас в клубе, до сих пор нет зарплат?

– Да, нам так и ничего не выплачивали. Но генеральный директор старается что-то найти – инвесторов, привлечь новые инвестиции в клуб, делает хоть что-то, чтобы мотивировать ребят, чтобы они тренировались. Этого недостаточно, я считаю. В команде сейчас играют те, кто хочет, у кого есть желание – ради того, чтобы не потерять форму. И, возможно, зимой уже кто-нибудь увидит.

– Что говорит руководство, снимается ли команда? Если нет, то пока игроки готовы тянуть на таких условиях.

– Нет, пока команда не снимается. На сколько еще хватит терпения у игроков – точно сказать не могу, потому что не знаю, сколько еще смогут выдержать футболисты играть за любовь к футболу и «благодарю», – сказал Шестаков.