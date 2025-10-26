Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб рискует исчезнуть: «На сколько еще хватит терпения»
Украина. Вторая лига
26 октября 2025, 03:58 |
278
0

Украинский клуб рискует исчезнуть: «На сколько еще хватит терпения»

Сергей Шестаков подтвердил проблемы ФК Лесное

26 октября 2025, 03:58 |
278
0
Украинский клуб рискует исчезнуть: «На сколько еще хватит терпения»
ФК ЛНЗ. Сергей Шестаков

Украинский полузащитник ФК Лесное Сергей Шестаков рассказал, что ситуация в клубе не изменилась. Футболисты до сих пор не получают зарплату, но продолжают играть за «спасибо».

– Какая ситуация сейчас в клубе, до сих пор нет зарплат?

– Да, нам так и ничего не выплачивали. Но генеральный директор старается что-то найти – инвесторов, привлечь новые инвестиции в клуб, делает хоть что-то, чтобы мотивировать ребят, чтобы они тренировались. Этого недостаточно, я считаю. В команде сейчас играют те, кто хочет, у кого есть желание – ради того, чтобы не потерять форму. И, возможно, зимой уже кто-нибудь увидит.

– Что говорит руководство, снимается ли команда? Если нет, то пока игроки готовы тянуть на таких условиях.

– Нет, пока команда не снимается. На сколько еще хватит терпения у игроков – точно сказать не могу, потому что не знаю, сколько еще смогут выдержать футболисты играть за любовь к футболу и «благодарю», – сказал Шестаков.

По теме:
Александрия-2 проиграла Ребелу. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
Динамо против Шахтера. Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка Украины
ВИДЕО. Локомотив создал мем после победы, вспомнив шоу Холостяк
Сергей Шестаков Лесное Вторая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25 октября 2025, 08:47 2
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»

Тренер – о сложной ситуации во время войны

Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Футбол | 26 октября 2025, 03:51 0
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге

Невероятная история регреса Дэнни Коллинджа...

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 25.10.2025, 21:42
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем