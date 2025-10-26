Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 00:40 | Обновлено 26 октября 2025, 00:42
Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч десятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 26 октября в 15:30 по киевскому времени

26 октября 2025, 00:40 | Обновлено 26 октября 2025, 00:42
Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».

Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов». Рассудит матч Роман Блавацкий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Шахтер» занимает четвертое место (18 очков), «Кудровка» же находится на 11-й позиции (11 баллов).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Шахтер» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Шахтер – Кудровка
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка смотреть онлайн
