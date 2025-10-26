Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч десятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 26 октября в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 26 октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».
Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов». Рассудит матч Роман Блавацкий.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
Перед матчем «Шахтер» занимает четвертое место (18 очков), «Кудровка» же находится на 11-й позиции (11 баллов).
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
