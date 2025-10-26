В воскресенье, 26 октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».

Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов». Рассудит матч Роман Блавацкий.

Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Перед матчем «Шахтер» занимает четвертое место (18 очков), «Кудровка» же находится на 11-й позиции (11 баллов).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Шахтер» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция