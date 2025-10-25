Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Франция
25 октября 2025, 22:39 | Обновлено 25 октября 2025, 22:43
Людовик Обраньяк оценил ситуацию с украинским защитником «ПСЖ»

Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший полузащитник сборной Польши Людовик Обраньяк поделился мнением об игровых проблемах украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Это правда, что приход Забарного не дает никаких гарантий, но вернется Маркиньос. Линия защиты, которая выиграла Лигу чемпионов, – это Маркиньос и Пачо. Она выполнит свою работу в Лиге 1, у них будет время восстановиться, и они справятся. У меня нет причин для беспокойства.

Что касается Забарного, я думаю, что на нем лежит большое давление. Это нелегко. Он должен интегрироваться в линию защиты, которая была грозной в прошлом году, и он должен найти свое место. Мы начали говорить, что он является преемником Маркиньоса, возможно, он сам начал в это верить. Но с такой игрой его не вытеснишь...

Поэтому я думаю, что он еще слишком робкий, учитывая его рост, и он еще привыкает к своей агрессивности», – сказал бывший футболист в эфире программы La Chaine L'Equipe.

Обраньяк известен во Франции выступлениями за «Метц», «Лилль», «Бордо» и «Осер». В сезоне-2010/11 он стал чемпионом страны. Также он дважды выигрывал Кубок Франции.

Ранее Забарного во Франции вынесли суровый вердикт.

