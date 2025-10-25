Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Ливерпуль

В субботу, 25 октября, состоится поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Матч примет лондонский стадион «Брентфорд Коммьюнити». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. С первых минут сыграет украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк.

Сейчас «Ливерпуль» в АПЛ идет на пятой строчке с 15 очками, у «Брентфорда» 11 позиция и 12 баллов.