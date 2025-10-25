Англия25 октября 2025, 21:30 | Обновлено 25 октября 2025, 22:01
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Ливерпуль
Матч начнется в 22:00
В субботу, 25 октября, состоится поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Брентфорд» и «Ливерпуль».
Матч примет лондонский стадион «Брентфорд Коммьюнити». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. С первых минут сыграет украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк.
Сейчас «Ливерпуль» в АПЛ идет на пятой строчке с 15 очками, у «Брентфорда» 11 позиция и 12 баллов.
