СРНА: «Шахтер хочет выйти в плей-офф Лиги конференций. А дальше посмотрим»

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна дал большое интервью польским СМИ:

– Сейчас трудно уговорить футболиста перейти в Шахтер в условиях войны?

– Это не так уж и сложно. Игроки знают, как мы работаем. Недавно мы продали Кевина за 40 млн евро (в Фулхэм). Мы в основном покупаем молодых бразильцев, а потом продаем их дальше.

– Легче пригласить игрока из Бразилии, чем из Европы? Они меньше боятся войны?

– Они не боятся приходить. Хотят помогать нам побеждать. Но у нас есть и игроки из Буркина-Фасо, Боливии, Туниса, Грузии. Мы показываем им, что, несмотря ни на что, у нас можно жить. Мы никого не заставляем переходить в Шахтер.

– А вы, когда началось российское вторжение в Украину, не думали уйти из клуба?

– Это уже третья война в моей жизни. Сначала была война в Хорватии, потом – когда все началось в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю этот клуб и не могу его оставить. Я честный человек. Легко быть вместе, когда все хорошо, но в тяжелые моменты нужно показать, кто настоящий друг, а кто нет. Я счастлив, что я здесь. И надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и будут гордиться своей страной. Люди заслуживают мира.

– Но война все еще продолжается. Вы не у линии фронта, но и в Киеве опасно. Туда часто падают российские ракеты, гибнут люди.

– В Киеве нелегко жить, но мы привыкли к этому. Каждый день молимся о мире и надеемся, что он придет к нам, как пришел на Ближний Восток.

– Это может быть сложнее, ведь путин, похоже, не хочет мира.

– путин – сукин сын, но когда-нибудь он должен закончить войну. Люди ждут мира. Мы играем международные матчи, чтобы дать эмоции армии и нашему обществу.

– В предыдущих сезонах вы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а теперь – в менее престижной Лиге конференций. Как воспринимаете эти соревнования?

– Это, конечно, специфично, но стадион будет полным, я ожидаю сложного матча. Мы встретимся с сильной командой, которую хорошо поддерживают болельщики. Мы стараемся побеждать и радуемся возможности играть в футбол. Спасибо Варшаве, Кракову и вообще полякам за возможность играть в вашей стране.

– Летом вы играли в квалификации Лиги Европы, но проиграли в Кракове в серии пенальти Панатинаикосу. Выступление в Лиге конференций – это не разочарование?

– Мы впервые играем в этих соревнованиях. В прошлом сезоне у нас не получилось, но ведь и Челси играл в Лиге конференций, а теперь снова выступает в Лиге чемпионов. Мы идем шаг за шагом, недавно продали Кевина. Да, сейчас для нас непростой период.

– Какова ваша цель в Лиге конференций?

– Прежде всего хотим выйти в плей-офф. Это главное. А дальше может случиться все, что угодно.

– В этом сезоне вы снова играете еврокубковые матчи в Польше. Почему выбрали Краков?

– Это ближайший к нам стадион. Там живет много украинцев, люди любят футбол, поддерживают нас, они невероятные. Я сам играл в Кракове в 2001 году – тогда выступал за Хайдук в матче с Вислой в Кубке УЕФА, и мы проиграли 0:1.

– Вы вернулись в Польшу после трех лет. В сезоне 2022/23 выступали в Лиге чемпионов на стадионе Легии в Варшаве. Почему потом уехали в Германию?

– Играли в Польше, и это был отличный опыт, но хотели перемен, ведь украинцы есть везде.

– Шахтер может позволить себе большие трансферы благодаря владельцу. Несмотря на войну, он продолжает тратить большие деньги на игроков, их контракты и вообще на содержание клуба, хотя, наверное, с точки зрения бизнеса это ему невыгодно, ведь единственные доходы клуба – от трансферов и выступлений в еврокубках.

– Для него футбол – это не бизнес, а любовь. Мы хотим показать, что способны работать даже в таких условиях. С начала войны мы заработали более 400 млн долларов на трансферах, коммерческих контрактах и выступлениях в Лиге чемпионов. Мы работаем так же, как раньше. У нас хорошие финансовые результаты даже без игры в Донецке.

– Может ли это быть хорошей моделью для польских клубов? Ведь ставка на многих бразильцев у нас обычно не срабатывала.

– Не знаю, посмотрите, сколько мы тратим. Мы заплатили 12 млн за Изаки и 10 млн за Лукаса Феррейру.

– Польские клубы не могут позволить себе такие суммы, но, возможно, стоит покупать более дешевых бразильцев – за два-три млн евро? Ведь Шахтер, кроме денег, имеет отличную систему скаутинга.

– Главное – это система. И наш президент ее создал.

– Согласны, что уровень украинской лиги упал с начала войны? В 2022 году Украина занимала 12-е место в рейтинге УЕФА, теперь – 27-е.

– Да, это правда. Но мы делаем все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень.

– Вам проще, ведь Ахметов до сих пор имеет большие деньги и продолжает вкладывать их в Шахтер.

– Многие имеют деньги, но не имеют системы, которую мы создали.

– Прежде чем вы стали спортивным директором, вы играли за Шахтер 15 лет. Я всегда думал, почему вы не ушли? Могли перейти в сильный клуб в Западной Европе.

– Все, чего я хотел, я имел в Шахтере. Там были особенные люди, и мне было бы очень трудно покинуть этот клуб.

– У вас не было сомнений, когда пришлось покинуть Донецк после того, как его захватили россияне?

– Нет. Для нас война на самом деле началась тогда, в 2014 году, когда мы потеряли Донбасс Арену. С тех пор у нас нет собственного стадиона. Но Донецк всегда будет украинским. Я не люблю россиян, мне не нравится, что делает путин. Украинцы заслуживают мира. Мы делаем все, чтобы они могли хотя бы немного отвлечься от реальности.

– Война затрагивает и футболистов. Даже если они в относительной безопасности, их близкие – не всегда.

– Да, конечно. Наш вратарь Дмитрий Ризнык потерял брата. Сосредоточиться только на футболе – очень тяжело.

– Вы много лет играли вместе с Мариушем Левандовски. Как его вспоминаете?

– Мариуш – наш друг. Он помогает нам в Польше, если что-то нужно – например, с болельщиками.

– После его ухода в 2009 году в вашем клубе не было поляков. Вы ищете игроков в Польше?

– Если найдем кого-то интересного – можем пригласить. Но сейчас в Польше для нас никого интересного нет.

– Вы вообще следите за польским рынком?

– У нас есть скауты, которые смотрят все лиги, но, честно говоря, мы сосредоточены на украинцах и бразильцах.