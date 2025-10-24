Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
24 октября 2025, 18:55 | Обновлено 24 октября 2025, 19:07
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя

Шахтер и Динамо потерпели поражения на еврокубковой арене

Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершилась очередная неделя еврокубков, и таблица коэффициентов УЕФА получила изменения.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошел 3-й тур, а в Лиге конференций с двумя украинскими клубами состоялся 2-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что матч между хорватской Риекой и Спартой из Праги 23 октября был прерван из-за сильного дождя (0:0), и второй тайм состоялся 24 октября (1:0 в пользу хорватской команды). Это редкий случай, когда евронеделя заканчивается в пятницу.

За всю неделю в еврокубковую копилку Украины не поступило абсолютно ничего. На таблицу коэффицентов можно смотреть только с грустью, вспоминая времена, когда Украина находилась на 7-м месте.

Донецкий Шахтер в условно домашнем матче в Кракове уступил Легии из Варшавы (1:2), пропустив решающий гол на 90+4 минуте. Киевское Динамо потерпело разгромное поражение от турецкого Самсунспора (0:3).

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.850).

Сезонный набор очков составляет 3.250 баллов (24-е место в сезоне).

На текущей неделе Польша опередила Норвегию в борьбе за 12-ю позицию, а Швейцария обогнала Австрию и вышла на 15-е место. Венгрия обошла Румынию (22-я позиция), а Словения теперь выше Словакии (26-е место).

Хорватия взяла за неделю 0.750 очка (ничья Динамо Загреб плюс в доигрывании – победа Риеки) и занимает 21-е место (24.375).

В мид-уик среди других конкурентов Украины также взяли очки Венгрия (+0.500, победа Ференцвароша), Словения (+0.500, победа Целе) и Румыния (+0.250, ничья Университатя Крайова). А вот Словакия, Сербия, Азербайджан и Болгария остались на этой неделе ни с чем, как и Украина.

Вряд ли Украине в этом сезоне получится подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге. Это значит, что чемпион УПЛ будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор с первого раунда квалификации ЛЧ (как и в 2026/27), а не со второго (как сейчас в 2025/26).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 53-й позиции, а Динамо занимает 106-е место.

Лига чемпионов 2025/26. Результаты 3-го тура

Лига Европы 2025/26. Результаты 3-го тура

Лига конференций 2025/26. Результаты 2-го тура

Пятилетний рейтинг стран в клубном футболе УЕФА 2026

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
«Скучная и неинтересная игра». Леоненко – о матче Шахтера с Легией
Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Риека победила Спарту в доигрывании хаотичного матча Лиги конференций
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Самсунспор - Динамо Шахтер - Легия Самсунспор Легия Варшава Риека Спарта Прага
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
