Защитник присоединился к «Карпатам» в начале 2025 года после перехода из «Руха» в рамках сотрудничества клубов. С тех пор он провел только четыре матча без результативных действий. Больше всего известен своими выступлениями за молодежную сборную Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023 и играл на Олимпиаде-2024.
Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы
Алексей Сыч вернулся на поле
В субботу, 25 октября, во Львове состоялось дерби между «Карпатами» и «Рухом». Поединок прошел в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился сухим ничьей – 0:0.
В составе «львов» на 84-й минуте вышел защитник Алексей Сыч, который провел первый матч в этом сезоне, вернувшись после тяжелой травмы.
Сыч в последний раз выходил на поле еще в мае месяце, где сыграл за сборную Украины против Бельгии (3:1), там он и получил повреждение. У Сыча диагностировали травму медиальной коллатеральной связки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков
А может победить сложного соперника