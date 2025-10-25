Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы

В субботу, 25 октября, во Львове состоялось дерби между «Карпатами» и «Рухом». Поединок прошел в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился сухим ничьей – 0:0.

В составе «львов» на 84-й минуте вышел защитник Алексей Сыч, который провел первый матч в этом сезоне, вернувшись после тяжелой травмы.

Сыч в последний раз выходил на поле еще в мае месяце, где сыграл за сборную Украины против Бельгии (3:1), там он и получил повреждение. У Сыча диагностировали травму медиальной коллатеральной связки.