Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал о травме вратаря Дениса Марченко.

«Когда я об этом услышал впервые, вскочил из-за обеденного стола, прибежал в спортзал и увидел в глазах Дена отчаяние. Такие эмоции нельзя сымитировать. Он осознавал, что подвел [этой травмой] себя, нас, сборную Украины U-20».

Марченко – сильный парень, и мы все ждем его возвращения. В будущем этот опыт сделает его только сильнее. Его трансфер? Он готов, если поступит предложение, которое устроит клуб, президента и лично Марченко», – сказал Антоненко.