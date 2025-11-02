Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 00:59 |
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

ФК Оболонь. Денис Марченко

Тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал о травме вратаря Дениса Марченко.

«Когда я об этом услышал впервые, вскочил из-за обеденного стола, прибежал в спортзал и увидел в глазах Дена отчаяние. Такие эмоции нельзя сымитировать. Он осознавал, что подвел [этой травмой] себя, нас, сборную Украины U-20».

Марченко – сильный парень, и мы все ждем его возвращения. В будущем этот опыт сделает его только сильнее. Его трансфер? Он готов, если поступит предложение, которое устроит клуб, президента и лично Марченко», – сказал Антоненко.

