Известно, когда вратарь Оболони Марченко восстановится от перелома руки

Врач киевской «Оболони» Павел Павличенко в международную паузу прокомментировал состояние травмированных игроков команды.

– Денис Марченко уже длительное время вне игры. Что известно о его травме и как продвигается восстановление?

– У Дениса был сложный перелом после предыдущего поединка. Ему провели оперативное вмешательство, установили металлоконструкции. С тех пор прошло около шести недель. Сейчас он проходит реабилитацию в специализированном центре, где мы с ним активно работаем. В ближайшее время Денис сможет начать легкие тренировки с акцентом на работу ногами. Если все пойдет по плану, через три-четыре недели мы надеемся увидеть его в общей группе.

– В матче с «Зарей» первым был заменен Денис Теслюк. Это связано с травмой?

– Да, к сожалению, Денис получил повреждение задней поверхности бедра – растяжение второй степени. Травма неприятная, но не критическая. Он уже начал восстановление и, вероятно, в течение месяца вернется к тренировкам.

– И последний вопрос: кто еще сейчас находится в лазарете команды?

– Игорь Мединский уже на финальной стадии реабилитации после повреждения связок. Ему еще немного сложно работать в полную силу, но через 1-2 недели, думаю, он сможет приступить к тренировкам в общей группе.