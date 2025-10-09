Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, когда вратарь Оболони Марченко восстановится от перелома руки
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 11:36 |
129
0

Известно, когда вратарь Оболони Марченко восстановится от перелома руки

Через 3-4 недели Денис сможет заниматься в общей группе

09 октября 2025, 11:36 |
129
0
Известно, когда вратарь Оболони Марченко восстановится от перелома руки
ФК Оболонь Киев. Павел Павличенко

Врач киевской «Оболони» Павел Павличенко в международную паузу прокомментировал состояние травмированных игроков команды.

– Денис Марченко уже длительное время вне игры. Что известно о его травме и как продвигается восстановление?

– У Дениса был сложный перелом после предыдущего поединка. Ему провели оперативное вмешательство, установили металлоконструкции. С тех пор прошло около шести недель. Сейчас он проходит реабилитацию в специализированном центре, где мы с ним активно работаем. В ближайшее время Денис сможет начать легкие тренировки с акцентом на работу ногами. Если все пойдет по плану, через три-четыре недели мы надеемся увидеть его в общей группе.

– В матче с «Зарей» первым был заменен Денис Теслюк. Это связано с травмой?

– Да, к сожалению, Денис получил повреждение задней поверхности бедра – растяжение второй степени. Травма неприятная, но не критическая. Он уже начал восстановление и, вероятно, в течение месяца вернется к тренировкам.

– И последний вопрос: кто еще сейчас находится в лазарете команды?

– Игорь Мединский уже на финальной стадии реабилитации после повреждения связок. Ему еще немного сложно работать в полную силу, но через 1-2 недели, думаю, он сможет приступить к тренировкам в общей группе.

По теме:
Известный украинский клуб уволил главного тренера. Он поссорился с фаном
Юрий ВИРТ: «Второй гол выбил нас из колеи»
В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Денис Марченко Оболонь Киев Денис Теслюк Игорь Мединский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09 октября 2025, 07:19 10
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08 октября 2025, 15:44 59
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией

Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
Футбол | 09.10.2025, 05:57
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.10.2025, 11:20
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 15
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
08.10.2025, 06:23
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 58
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем