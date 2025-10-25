Италия25 октября 2025, 19:20 |
Наполи – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
25 октября проходит поединок восьмого тура Серии А
25 октября в 19:00 стартовал матч восьмого тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Интер».
Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».
Обе команды имеют по 15 очков в турнирной таблице, однако «Наполи» занимает третье место, а «Интер» – второе.
Серия А. 8-й тур, 25 октября
«Наполи» – «Интер» – 0:0 (обновляется)
