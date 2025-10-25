«Звучит много слов». Алонсо отреагировал на провокации от Ямаля
Тренер мадридского «Реала» решил не обращать внимания на молодого вингера
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал провокационные заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля накануне Эль-Класико в Ла Лиге.
Молодой футболист раскритиковал игроков мадридского клуба, заявив, что «бланкос» часто воруют и жалуются.
«Я не хочу в это вмешиваться. Стороны «Барселоны» звучит много заявлений, и я не могу комментировать каждое из них. Важно то, что происходит на поле, то, что нас ждёт в матче, и как мы хотим его провести», – заявил Алонсо.
Напомним, что матч состоится 26 октября в рамках десятого тура чемпионата Испании на арене «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.
