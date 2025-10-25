Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Звучит много слов». Алонсо отреагировал на провокации от Ямаля
Испания
25 октября 2025, 15:21 | Обновлено 25 октября 2025, 15:31
857
1

«Звучит много слов». Алонсо отреагировал на провокации от Ямаля

Тренер мадридского «Реала» решил не обращать внимания на молодого вингера

25 октября 2025, 15:21 | Обновлено 25 октября 2025, 15:31
857
1 Comments
«Звучит много слов». Алонсо отреагировал на провокации от Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал провокационные заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля накануне Эль-Класико в Ла Лиге.

Молодой футболист раскритиковал игроков мадридского клуба, заявив, что «бланкос» часто воруют и жалуются.

«Я не хочу в это вмешиваться. Стороны «Барселоны» звучит много заявлений, и я не могу комментировать каждое из них. Важно то, что происходит на поле, то, что нас ждёт в матче, и как мы хотим его провести», – заявил Алонсо.

Напомним, что матч состоится 26 октября в рамках десятого тура чемпионата Испании на арене «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Виктор Цыганков первым из украинцев сыграл 80 матчей в Ла Лиге
Мичел определился с судьбой Ваната и Цыганкова на матч против Овьедо
Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Реал - Барселона пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Футбол | 25 октября 2025, 16:29 0
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии

Максим Таловеров стал частью победного матча «Сток Сити»

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25 октября 2025, 08:03 25
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Футбол | 25.10.2025, 09:49
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Заяв завжди багато перед такими матчами. Все буде видно на полі
Ответить
0
Популярные новости
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем