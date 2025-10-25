«Звучит много слов». Алонсо отреагировал на провокации от Ямаля

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал провокационные заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля накануне Эль-Класико в Ла Лиге.

Молодой футболист раскритиковал игроков мадридского клуба, заявив, что «бланкос» часто воруют и жалуются.

«Я не хочу в это вмешиваться. Стороны «Барселоны» звучит много заявлений, и я не могу комментировать каждое из них. Важно то, что происходит на поле, то, что нас ждёт в матче, и как мы хотим его провести», – заявил Алонсо.

Напомним, что матч состоится 26 октября в рамках десятого тура чемпионата Испании на арене «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.