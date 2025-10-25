Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вернулись на путь побед. Шахтер U-19 разобрался с Кудровкой U-19
Молодежные турниры
25 октября 2025, 14:32
Вернулись на путь побед. Шахтер U-19 разобрался с Кудровкой U-19

Юношеские команды «Шахтера» и «Кудровки» забили пять мячей на двоих

Вернулись на путь побед. Шахтер U-19 разобрался с Кудровкой U-19
ФК Шахтер

В матче десятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Кудровки». «Горняки» хотели реабилитироваться после поражения «Полесью» U-19. И команде это удалось.

Поединок прошел результативно. Юношеская команда «Шахтера» одержала победу со счетом 4:1.

«Кудровка» открыла счет уже на 7-й минуте. Гости удержали победный счет до перерыва.

Но во втором тайме «горняки» забили четыре мяча. В составе «Шахтера» U-19 отличились Виктор Цуканов, Артем Зубрий, Александр Ломага и Владислав Тютюнов.

«Шахтер» U-19 продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Отрыв от киевского «Полесья» U-19 составляет семь очков.

Национальная лига U-19, 10-й тур, 25 октября

«Шахтер» U-19 – «Кудровка» U-19 – 4:1

Голы: Цуканов, 46, Зубрий, 49, Ломага, 65, Тютюнов, 89 – Грабалин, 7

Видеозапись матча

Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Виктор Цуканов Артем Зубрий Александр Ломага Владислав Тютюнов
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
