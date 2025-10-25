Вернулись на путь побед. Шахтер U-19 разобрался с Кудровкой U-19
Юношеские команды «Шахтера» и «Кудровки» забили пять мячей на двоих
В матче десятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Кудровки». «Горняки» хотели реабилитироваться после поражения «Полесью» U-19. И команде это удалось.
Поединок прошел результативно. Юношеская команда «Шахтера» одержала победу со счетом 4:1.
«Кудровка» открыла счет уже на 7-й минуте. Гости удержали победный счет до перерыва.
Но во втором тайме «горняки» забили четыре мяча. В составе «Шахтера» U-19 отличились Виктор Цуканов, Артем Зубрий, Александр Ломага и Владислав Тютюнов.
«Шахтер» U-19 продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Отрыв от киевского «Полесья» U-19 составляет семь очков.
Национальная лига U-19, 10-й тур, 25 октября
«Шахтер» U-19 – «Кудровка» U-19 – 4:1
Голы: Цуканов, 46, Зубрий, 49, Ломага, 65, Тютюнов, 89 – Грабалин, 7
🧡 «Шахтар» U19 здобуває впевнену перемогу над «Кудрівкою» U19 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 25, 2025
⚽️ Цуканов ⚽️ Зубрій ⚽️ Ломага ⚽️ Тютюнов
📅 Наступний матч – українське класико 🆚 «Динамо» U19 31 жовтня 🤩#Shakhtar #ШахтарКудрівка pic.twitter.com/TRlbsSUDkR
