Вернулись на путь побед. Шахтер U-19 разобрался с Кудровкой U-19

В матче десятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Кудровки». «Горняки» хотели реабилитироваться после поражения «Полесью» U-19. И команде это удалось.

Поединок прошел результативно. Юношеская команда «Шахтера» одержала победу со счетом 4:1.

«Кудровка» открыла счет уже на 7-й минуте. Гости удержали победный счет до перерыва.

Но во втором тайме «горняки» забили четыре мяча. В составе «Шахтера» U-19 отличились Виктор Цуканов, Артем Зубрий, Александр Ломага и Владислав Тютюнов.

«Шахтер» U-19 продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Отрыв от киевского «Полесья» U-19 составляет семь очков.

Национальная лига U-19, 10-й тур, 25 октября

«Шахтер» U-19 – «Кудровка» U-19 – 4:1

Голы: Цуканов, 46, Зубрий, 49, Ломага, 65, Тютюнов, 89 – Грабалин, 7

Видеозапись матча