  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 октября
25 октября 2025, 10:10
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Жирона – Овьедо

Ggbet 1.85 – 3.62 – 5.05

17:00 Челси – Сандерленд

Ggbet 1.48 – 4.80 – 7.65

19:00 Наполи – Интер

Ggbet 3.38 – 3.36 – 2.37

18:00 Брест – ПСЖ

Ggbet 8.45 – 5.66 – 1.39

18:00 Оболонь – Полесье

Ggbet 7.00 – 3.58 – 1.63

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
