КОНОПЛЯ: «Ничего не предвещало беды, но случилось как случилось»

Защитник «Шахтtра» Ефим Конопля поделился эмоциями после проигранного матча 2-го тура Лиги конференций против «Легии» из Варшавы (1:2):

«Не скажу, что первый гол деморализовал команду, мы, наоборот, обычно после первого гола начинаем играть. Не знаю, почему так, но есть как есть. Конечно, очень больно, потому что мы чувствовали по ходу игры, что можем их обыграть, где-то ощущался второй гол.

Но это футбол, всt может случиться, знаете, как ничего не предвещало беды, но получилось как получилось. Казалось, чувствовали, что можем забить второй гол, но и они хорошо защищались, и где-то мы неправильно распоряжались моментами с мячом, поэтому имеем такой результат».