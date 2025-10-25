Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНОПЛЯ: «Ничего не предвещало беды, но случилось как случилось»
Лига конференций
25 октября 2025, 03:15 | Обновлено 25 октября 2025, 03:37
КОНОПЛЯ: «Ничего не предвещало беды, но случилось как случилось»

Защитник Шахтера прокомментировал поражение от Легии в Лиге конференций

25 октября 2025, 03:15 | Обновлено 25 октября 2025, 03:37
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтtра» Ефим Конопля поделился эмоциями после проигранного матча 2-го тура Лиги конференций против «Легии» из Варшавы (1:2):

«Не скажу, что первый гол деморализовал команду, мы, наоборот, обычно после первого гола начинаем играть. Не знаю, почему так, но есть как есть. Конечно, очень больно, потому что мы чувствовали по ходу игры, что можем их обыграть, где-то ощущался второй гол.

Но это футбол, всt может случиться, знаете, как ничего не предвещало беды, но получилось как получилось. Казалось, чувствовали, что можем забить второй гол, но и они хорошо защищались, и где-то мы неправильно распоряжались моментами с мячом, поэтому имеем такой результат».

Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
ДИРЯВКА: «Сложно конкурировать даже с командами уровня Легии и Самсунспора»
Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
Шахтер Донецк Легия Варшава Ефим Конопля Лига конференций Шахтер - Легия
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
Сообщить об ошибке

