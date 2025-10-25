ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Никки Николь во всей красе...
Известная аргентинская певица и звезда латиноамериканской сцены Никки Николь, которая является девушкой нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, снова привлекла внимание поклонников.
Артистка опубликовала серию откровенных снимков в черном нижнем белье – на фото она показывает роскошную фигуру, вызвав бурю комментариев в соцсетях.
Фанаты пишут: «Божественно красивая!», «Ямаль – счастливчик», «Настоящая королева латино», «Ламин выигрывает как на поле, так и за его пределами».
Никки Николь – одна из самых успешных молодых исполнительниц Аргентины. Ее хиты собирают миллионы просмотров на YouTube, а сама певица выступала на крупнейших фестивалях Латинской Америки и Европы.
