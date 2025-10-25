Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
25 октября 2025, 02:10
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы

Никки Николь во всей красе...

ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Threads. Никки Николь

Известная аргентинская певица и звезда латиноамериканской сцены Никки Николь, которая является девушкой нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, снова привлекла внимание поклонников.

Артистка опубликовала серию откровенных снимков в черном нижнем белье – на фото она показывает роскошную фигуру, вызвав бурю комментариев в соцсетях.

Фанаты пишут: «Божественно красивая!», «Ямаль – счастливчик», «Настоящая королева латино», «Ламин выигрывает как на поле, так и за его пределами».

Никки Николь – одна из самых успешных молодых исполнительниц Аргентины. Ее хиты собирают миллионы просмотров на YouTube, а сама певица выступала на крупнейших фестивалях Латинской Америки и Европы.

