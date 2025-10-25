Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге

18

7

0

3

4

6 - 15

25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария 17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М 05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург 27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф 21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М 14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер

3