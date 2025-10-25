24.10.2025 21:30 – FT 1 : 0
Германия25 октября 2025, 01:29 | Обновлено 25 октября 2025, 01:39
126
0
Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге
Единственный гол в поединке забил Мартин Грюль на 72-й минуте
25 октября 2025, 01:29 | Обновлено 25 октября 2025, 01:39
126
0
Вечером 24 октября состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги.
«Вердер» на своем стадионе Везерштадион обыграл «Унион Берлин» со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил Мартин Грюль на 72-й минуте после передачи Юкинари Сугавары.
Победа позволила «Вердеру» подняться на 7-е место (11 очков), а «Унион Берлин» замыкает топ-10 (10 очков).
Бундеслига. 8-й тур, 24 октября 2025
Вердер – Унион Берлин – 1:0
Гол: Грюль, 72
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|7
|7
|0
|0
|27 - 4
|25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург
|21
|2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|1
|1
|10 - 9
|25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг
|16
|3
|Штутгарт
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт
|15
|4
|Боруссия Д
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д
|14
|5
|Байер
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф
|14
|6
|Кельн
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн
|11
|7
|Вердер
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|01.11.25 16:30 Майнц - Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург
|11
|8
|Айнтрахт Ф
|7
|3
|1
|3
|19 - 18
|25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф
|10
|9
|Хоффенхайм
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм
|10
|10
|Унион Берлин
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|01.11.25 16:30 Унион Берлин - Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин
|10
|11
|Фрайбург
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт
|9
|12
|Гамбург
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург
|8
|13
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн
|5
|16
|Майнц
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг
|4
|17
|Хайденхайм
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д
|4
|18
|Боруссия М
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер
|3
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Вердер), асcист Юкинари Сугавара.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 01:32 0
Отметили провал в обороне
Футбол | 24 октября 2025, 09:08 7
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»
Футбол | 24.10.2025, 19:41
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Комментарии 0
Популярные новости
23.10.2025, 04:57 6
24.10.2025, 06:22 3
23.10.2025, 06:23 1
24.10.2025, 10:12 15
24.10.2025, 00:19 4
23.10.2025, 08:45 1
23.10.2025, 08:15 2
24.10.2025, 08:11 18