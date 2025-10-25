Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Вердер
24.10.2025 21:30 – FT 1 : 0
Унион Берлин
Германия
25 октября 2025, 01:29 | Обновлено 25 октября 2025, 01:39
126
0

Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге

Единственный гол в поединке забил Мартин Грюль на 72-й минуте

Бременские музыканты. Вердер нанес поражение Униону Берлин в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Грюль

Вечером 24 октября состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги.

«Вердер» на своем стадионе Везерштадион обыграл «Унион Берлин» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Мартин Грюль на 72-й минуте после передачи Юкинари Сугавары.

Победа позволила «Вердеру» подняться на 7-е место (11 очков), а «Унион Берлин» замыкает топ-10 (10 очков).

Бундеслига. 8-й тур, 24 октября 2025

Вердер – Унион Берлин – 1:0

Гол: Грюль, 72

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 7 7 0 0 27 - 4 25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 21
2 РБ Лейпциг 7 5 1 1 10 - 9 25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 16
3 Штутгарт 7 5 0 2 11 - 6 26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 15
4 Боруссия Д 7 4 2 1 13 - 6 25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Бавария 2:1 Боруссия Д04.10.25 Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 14
5 Байер 7 4 2 1 16 - 11 26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург18.10.25 Майнц 3:4 Байер04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 14
6 Кельн 7 3 2 2 12 - 10 25.10.25 19:30 Боруссия Д - Кельн18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Кельн 1:2 Штутгарт20.09.25 РБ Лейпциг 3:1 Кельн13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 11
7 Вердер 8 3 2 3 12 - 16 01.11.25 16:30 Майнц - Вердер24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули26.09.25 Бавария 4:0 Вердер20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург 11
8 Айнтрахт Ф 7 3 1 3 19 - 18 25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф04.10.25 Айнтрахт Ф 0:3 Бавария27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин12.09.25 Байер 3:1 Айнтрахт Ф 10
9 Хоффенхайм 7 3 1 3 12 - 12 25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм03.10.25 Хоффенхайм 0:1 Кельн28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Хоффенхайм 1:4 Бавария13.09.25 Унион Берлин 2:4 Хоффенхайм 10
10 Унион Берлин 8 3 1 4 11 - 15 01.11.25 16:30 Унион Берлин - Фрайбург24.10.25 Вердер 1:0 Унион Берлин17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М04.10.25 Байер 2:0 Унион Берлин28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург21.09.25 Айнтрахт Ф 3:4 Унион Берлин 10
11 Фрайбург 7 2 3 2 11 - 11 26.10.25 16:30 Байер - Фрайбург19.10.25 Фрайбург 2:2 Айнтрахт Ф05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург28.09.25 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм20.09.25 Вердер 0:3 Фрайбург13.09.25 Фрайбург 3:1 Штутгарт 9
12 Гамбург 7 2 2 3 7 - 10 25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 РБ Лейпциг 2:1 Гамбург05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц28.09.25 Унион Берлин 0:0 Гамбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Бавария 5:0 Гамбург 8
13 Аугсбург 7 2 1 4 12 - 14 25.10.25 16:30 Аугсбург - РБ Лейпциг18.10.25 Кельн 1:1 Аугсбург04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 7
14 Санкт-Паули 7 2 1 4 8 - 12 25.10.25 16:30 Айнтрахт Ф - Санкт-Паули19.10.25 Санкт-Паули 0:3 Хоффенхайм04.10.25 Вердер 1:0 Санкт-Паули27.09.25 Санкт-Паули 1:2 Байер19.09.25 Штутгарт 2:0 Санкт-Паули14.09.25 Санкт-Паули 2:1 Аугсбург 7
15 Вольфсбург 7 1 2 4 8 - 13 25.10.25 16:30 Гамбург - Вольфсбург18.10.25 Вольфсбург 0:3 Штутгарт04.10.25 Аугсбург 3:1 Вольфсбург27.09.25 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг21.09.25 Боруссия Д 1:0 Вольфсбург13.09.25 Вольфсбург 3:3 Кельн 5
16 Майнц 7 1 1 5 8 - 14 26.10.25 18:30 Штутгарт - Майнц18.10.25 Майнц 3:4 Байер05.10.25 Гамбург 4:0 Майнц27.09.25 Майнц 0:2 Боруссия Д20.09.25 Аугсбург 1:4 Майнц13.09.25 Майнц 0:1 РБ Лейпциг 4
17 Хайденхайм 7 1 1 5 6 - 13 25.10.25 16:30 Хоффенхайм - Хайденхайм18.10.25 Хайденхайм 2:2 Вердер05.10.25 Штутгарт 1:0 Хайденхайм27.09.25 Хайденхайм 2:1 Аугсбург20.09.25 Гамбург 2:1 Хайденхайм13.09.25 Хайденхайм 0:2 Боруссия Д 4
18 Боруссия М 7 0 3 4 6 - 15 25.10.25 16:30 Боруссия М - Бавария17.10.25 Унион Берлин 3:1 Боруссия М05.10.25 Боруссия М 0:0 Фрайбург27.09.25 Боруссия М 4:6 Айнтрахт Ф21.09.25 Байер 1:1 Боруссия М14.09.25 Боруссия М 0:4 Вердер 3
Полная таблица

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Вердер), асcист Юкинари Сугавара.
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер Унион Берлин видео голов и обзор
Николай Степанов
