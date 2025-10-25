Леоненко сделал неожиданный прогноз на матч Динамо против Кривбасса

Легенда «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как завершится центральный матч десятого тура чемпионата Украины по футболу между киевлянами и «Кривбассом».

– Какие ожидания от матча Динамо с Кривбассом, который неожиданно лидирует в УПЛ?

– Я не делаю прогнозы, но у меня такое ощущение, что Кривбасс обыграет Динамо. Как раз проверим мою чуйку.

«Кривбасс» сейчас лидирует в УПЛ, имея в активе десять 19 очков. У подопечных Александра Шовковского на два зачетных пункта меньше.

