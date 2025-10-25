Леоненко сделал неожиданный прогноз на матч Динамо против Кривбасса
Легенда «Динамо» прогнозирует победу лидера УПЛ
Легенда «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как завершится центральный матч десятого тура чемпионата Украины по футболу между киевлянами и «Кривбассом».
– Какие ожидания от матча Динамо с Кривбассом, который неожиданно лидирует в УПЛ?
– Я не делаю прогнозы, но у меня такое ощущение, что Кривбасс обыграет Динамо. Как раз проверим мою чуйку.
«Кривбасс» сейчас лидирует в УПЛ, имея в активе десять 19 очков. У подопечных Александра Шовковского на два зачетных пункта меньше.
Ранее французский полузащитник криворожского «Кривбасса» Ноа Ндомбази рассказал о подготовке к выездному матчу 10 тура УПЛ против киевского «Динамо».
