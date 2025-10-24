Легионер Кривбасса: «Все заряжены, мотивированы сделать что-то большое»

Французский полузащитник «Кривбасса» Ноа Ндомбази рассказал о подготовке команды к выездному матчу 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Ноа, сейчас команда возглавляет турнирную таблицу, а впереди — тяжелый выезд в Киев. Насколько принципиальным будет предстоящий матч против «Динамо»?

– Да, в эти выходные нас ждет ответственная игра против «Динамо». Команда чувствует себя хорошо, мы сейчас в хорошей форме. Думаю, это будет очень интересный матч. Все заряжены, мотивированы сделать что-то действительно большое.

– Мы видим дружескую и теплую атмосферу на каждой тренировке команды. Насколько важную роль играет такой микроклимат в коллективе для достижения результата на поле?

– Это очень важно. У нас отличные отношения между всеми – и украинцами, и французами, и ребятами из Венесуэлы. Мы действительно как одна команда, как семья. Такая атмосфера помогает готовиться к каждому матчу с максимальным настроем.

– Ты в команде уже больше года. Подведи итог этому периоду – как он для тебя проходит?

– Сейчас я уже полностью адаптировался – привык к команде, к условиям, к общей ситуации. Чувствую себя комфортно, у меня хорошие отношения с партнёрами. Остается только продолжать работать и смотреть, что ждет нас впереди.

– Твои несколько слов для болельщиков «Кривбасса». Что бы ты хотел им сказать перед важной игрой?

– Спасибо всем за любовь и постоянную поддержку. Очень приятно знать, что вы всегда с нами. Верю, что и в этот раз вы будете рядом – ваша поддержка придает нам дополнительную силу. Спасибо за все.

– Как мы видим сегодня, ты отвечаешь за музыку. Создаешь атмосферу в раздевалке?

– Да, иногда я беру на себя эту роль. В нашей раздевалке слушают разное: и реггетон, и украинскую музыку, и французскую. Сегодня, например, была французская исполнительница Лидия. Главное – чтобы музыка задавала настроение и заряжала на работу.