Легионер Кривбасса: «Все заряжены, мотивированы сделать что-то большое»
Ноа Ндомбази ожидает интересного матча с «Динамо»
Французский полузащитник «Кривбасса» Ноа Ндомбази рассказал о подготовке команды к выездному матчу 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
– Ноа, сейчас команда возглавляет турнирную таблицу, а впереди — тяжелый выезд в Киев. Насколько принципиальным будет предстоящий матч против «Динамо»?
– Да, в эти выходные нас ждет ответственная игра против «Динамо». Команда чувствует себя хорошо, мы сейчас в хорошей форме. Думаю, это будет очень интересный матч. Все заряжены, мотивированы сделать что-то действительно большое.
– Мы видим дружескую и теплую атмосферу на каждой тренировке команды. Насколько важную роль играет такой микроклимат в коллективе для достижения результата на поле?
– Это очень важно. У нас отличные отношения между всеми – и украинцами, и французами, и ребятами из Венесуэлы. Мы действительно как одна команда, как семья. Такая атмосфера помогает готовиться к каждому матчу с максимальным настроем.
– Ты в команде уже больше года. Подведи итог этому периоду – как он для тебя проходит?
– Сейчас я уже полностью адаптировался – привык к команде, к условиям, к общей ситуации. Чувствую себя комфортно, у меня хорошие отношения с партнёрами. Остается только продолжать работать и смотреть, что ждет нас впереди.
– Твои несколько слов для болельщиков «Кривбасса». Что бы ты хотел им сказать перед важной игрой?
– Спасибо всем за любовь и постоянную поддержку. Очень приятно знать, что вы всегда с нами. Верю, что и в этот раз вы будете рядом – ваша поддержка придает нам дополнительную силу. Спасибо за все.
– Как мы видим сегодня, ты отвечаешь за музыку. Создаешь атмосферу в раздевалке?
– Да, иногда я беру на себя эту роль. В нашей раздевалке слушают разное: и реггетон, и украинскую музыку, и французскую. Сегодня, например, была французская исполнительница Лидия. Главное – чтобы музыка задавала настроение и заряжала на работу.
