Саудовская Аравия
24 октября 2025, 23:10 | Обновлено 24 октября 2025, 23:41
Звездный саудовский поединок. Аль-Иттихад и Аль-Хиляль определили лучшего

Для гостей отличились Мамаду Думбия (автогол) и Маркос Леонардо

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад и Аль-Хиляль провели звездный поединок.

Победу одержала команда Аль-Хиляль со счетом 2:0.

Для гостей отличились Мамаду Думбия (автогол) и Маркос Леонардо.

Лидеры: Аль-Наср, Аль-Тааавун (по 15), Аль-Хиляль (14), Аль-Кадисия (13), Аль-Ахли (12), Аль-Халидж, Аль-Иттихад (по 10).

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 24 октября

Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 2:1

Голы: Аль-Зубайди, 45+4, Фернандеш, 64 – Мусса Дембеле, 49 (пен)

Неом СК – Аль-Халідж – 1:1

Голы: Лусиано Родригес, 34 – Аль-Амри, 16

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Думбия, 41, Маркос Леонадо, 57

Турнирная таблица

Полная таблица

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Luciano Rodriguez (Неом), асcист Александр Ляказетт.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Салех Аль-Амри (Аль-Халидж).
Канарейки спели в Париже. Нант переиграл новичка Лиги 1
Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Маркос Леонардо Мусса Дембеле Аль-Халидж Неом СК Аль-Фатех Аль-Иттифак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
