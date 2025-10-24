Звездный саудовский поединок. Аль-Иттихад и Аль-Хиляль определили лучшего
Вечером 24 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад и Аль-Хиляль провели звездный поединок.
Победу одержала команда Аль-Хиляль со счетом 2:0.
Для гостей отличились Мамаду Думбия (автогол) и Маркос Леонардо.
Лидеры: Аль-Наср, Аль-Тааавун (по 15), Аль-Хиляль (14), Аль-Кадисия (13), Аль-Ахли (12), Аль-Халидж, Аль-Иттихад (по 10).
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур, 24 октября
Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 2:1
Голы: Аль-Зубайди, 45+4, Фернандеш, 64 – Мусса Дембеле, 49 (пен)
Неом СК – Аль-Халідж – 1:1
Голы: Лусиано Родригес, 34 – Аль-Амри, 16
Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 0:2
Голы: Думбия, 41, Маркос Леонадо, 57
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|25.10.25 21:00 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|15
|2
|Аль-Таавун
|6
|5
|0
|1
|16 - 10
|01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун
|15
|3
|Аль-Хиляль
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|31.10.25 16:50 Аль-Хиляль - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа
|14
|4
|Аль-Кадaсиа
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|25.10.25 17:40 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа30.08.25 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наджма
|13
|5
|Аль-Ахли Джидда
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|30.10.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда
|12
|6
|Аль-Халидж
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|10
|7
|Аль-Иттихад
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех
|10
|8
|Неом
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|30.10.25 19:30 Аль-Холуд - Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд14.09.25 Дамак 1:2 Неом
|10
|9
|Аль-Холуд
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|30.10.25 19:30 Аль-Холуд - Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|8
|11
|Аль-Иттифак
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|31.10.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда
|7
|12
|Аль-Рияд
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|30.10.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма
|6
|13
|Аль-Хазм
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|25.10.25 21:00 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|5
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|25.10.25 17:55 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж
|5
|15
|Аль-Фатех
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|30.10.25 17:15 Дамак - Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех
|4
|16
|Дамак
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|25.10.25 17:55 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|1
|17
|Аль-Ахдуд
|5
|0
|0
|5
|6 - 14
|25.10.25 17:40 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад
|0
|18
|Аль-Наджма
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма
|0
События матча
