ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины

Йошко Гвардиол получил прозвище «скромный король» после того, как приехал на тренировку «Манчестер Сити» на Volkswagen Golf 8R, тогда как его одноклубники подъезжали на суперкарах.

23-летний хорват, зарабатывающий около £200 000 в неделю, выбрал автомобиль стоимостью £45 000, в то время как Эрлинг Холанд приехал на Lamborghini Huracan Sterrato за £250 000.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты в соцсетях отметили простоту игрока: «Самая дешевая машина на базе, но делает 0–60 за 4 секунды. Мой скромный король!»; «На поле Гвардиол – Rolls-Royce, а в жизни ездит на Volkswagen».

По данным MoneySuperMarket, футболисты тратят на страховку в пять раз больше, чем обычные автовладельцы, что делает выбор Гвардиола еще более разумным.