Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турецкий паблик сообщил, что Шахтер может уволить Турана
Украина. Премьер лига
Турецкий паблик сообщил, что Шахтер может уволить Турана

Информация, которая не могла не появиться на фоне последних неудач «горняков»

shakhtar.com. Арда Туран

38-летний турецкий специалист Арда Туран в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Шахтера».

Информацию об этом со ссылкой на издание Takvim сегодня распространил в сети Х паблик Galatasaray Gazetesi, имеющий более 500 тысяч подписчиков.

Никаких других подробностей возможных перемен на тренерском мостике «Шахтера» источник не приводит.

Накануне «Шахтер» проиграл в рамках общего этапа Лиги конференций варшавской «Легии» (1:2). Всего же в настоящий момент «горняки» имеют в пассиве трехматчевую безвыигрышную серию, которая помимо поражения от поляков вмещает в себя также фиаско в рамках УПЛ против ЛНЗ (1:4) и ничью в чемпионате против «Полесья» (0:0).

В ближайших трех матчах «Шахтеру» предстоит сыграть против «Кудровки» (УПЛ, 26 октября), а также провести два поединка с «Динамо» (Кубок Украины, 29 октября и УПЛ, 2 ноября).

По теме:
В Шахтере рассказали о целях и планах на рынке США
Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Арда Туран Шахтер Донецк отставка выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
