Турецкий паблик сообщил, что Шахтер может уволить Турана
Информация, которая не могла не появиться на фоне последних неудач «горняков»
38-летний турецкий специалист Арда Туран в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Шахтера».
Информацию об этом со ссылкой на издание Takvim сегодня распространил в сети Х паблик Galatasaray Gazetesi, имеющий более 500 тысяч подписчиков.
Никаких других подробностей возможных перемен на тренерском мостике «Шахтера» источник не приводит.
Накануне «Шахтер» проиграл в рамках общего этапа Лиги конференций варшавской «Легии» (1:2). Всего же в настоящий момент «горняки» имеют в пассиве трехматчевую безвыигрышную серию, которая помимо поражения от поляков вмещает в себя также фиаско в рамках УПЛ против ЛНЗ (1:4) и ничью в чемпионате против «Полесья» (0:0).
В ближайших трех матчах «Шахтеру» предстоит сыграть против «Кудровки» (УПЛ, 26 октября), а также провести два поединка с «Динамо» (Кубок Украины, 29 октября и УПЛ, 2 ноября).
Але я не вірю, бо мій знайомий, в якого брат знає людину, яка товаришує з кумом брата іншого товариша, який працює з іншого боку споруди, в якому офіс Шахтаря, то той сказав, що це не правда