Турецкий паблик сообщил, что Шахтер может уволить Турана

38-летний турецкий специалист Арда Туран в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Шахтера».

Информацию об этом со ссылкой на издание Takvim сегодня распространил в сети Х паблик Galatasaray Gazetesi, имеющий более 500 тысяч подписчиков.

Никаких других подробностей возможных перемен на тренерском мостике «Шахтера» источник не приводит.

Накануне «Шахтер» проиграл в рамках общего этапа Лиги конференций варшавской «Легии» (1:2). Всего же в настоящий момент «горняки» имеют в пассиве трехматчевую безвыигрышную серию, которая помимо поражения от поляков вмещает в себя также фиаско в рамках УПЛ против ЛНЗ (1:4) и ничью в чемпионате против «Полесья» (0:0).

В ближайших трех матчах «Шахтеру» предстоит сыграть против «Кудровки» (УПЛ, 26 октября), а также провести два поединка с «Динамо» (Кубок Украины, 29 октября и УПЛ, 2 ноября).