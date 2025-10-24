Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Шахтере рассказали о целях и планах на рынке США
Украина. Премьер лига
В Шахтере рассказали о целях и планах на рынке США

«Горняки» уже имеют две школы в Штатах и намерены лишь расширяться

shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о принципах работы клуба на зарубежных рынках, в том числе конкретно поведав о работе «горняков» в США, где в этом году были открыты две детские школы «оранжево-черных» - в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси.

«Эта идея многослойна: она касается роста бренда, взаимодействия с сообществом, коммерческой ценности для партнеров, а также поиска и развития талантов. Она помогает нам поддерживать связь с нашими болельщиками по всему миру и вдохновлять молодых игроков философией «Шахтера». Нашим первым шагом стало установление связей с украинскими общинами за рубежом. Мы выбрали эти места, потому что там есть сильные украинские группы, которые хотят представить «Шахтер» в своих городах. Именно местная инициатива и энтузиазм играют для нас ключевую роль».

«Две школы в США – это пилотные проекты, но наша цель – расширить деятельность на всю страну. В идеале, чтобы однажды Академия «Шахтера» появилась в каждом штате, а также чтобы появились другие школы по всему миру. Наша главная аудитория – украинская община, но наша репутация выходит за рамки этого. «Шахтер» хорошо известен во всем мире, особенно благодаря нашей истории развития бразильских талантов. Это дает нам сильную и самобытную идентичность. Мы не собираемся копировать других – мы стремимся предложить что-то аутентичное, с нашими собственными ценностями и духом».

«Обе академии предлагают бесплатное первое занятие, а также разнообразные методы обучения в зависимости от возрастной группы. Дети от 3 до 5 лет просто развлекаются и осваивают основы игры, от 6 до 8 лет осваивают навыки и уверенность в себе, от 9 до 11 лет тренируют структуру и футбольный интеллект, а от 12 до 14 лет работают над конкурентным преимуществом. Благодаря низкорисковой бизнес-модели, которая позволяет потенциальным франчайзингам внести стартовый взнос в размере 20 000 долларов США, а также выплачивать взносы в рассрочку в зависимости от успеха академии, есть основания полагать, что «Шахтер» сможет и дальше распространять свое имя по всей Северной Америке, обеспечивая себе дополнительный источник дохода и помогая молодым ребятам на пути к футбольному успеху».

«История «Шахтера» уникальна: мы пережили изгнание, потери и постоянное возрождение. Более 11 лет мы живем вдали от родного города, но все равно смогли бороться и добиваться успеха. Именно это мы называем нашим «Несломленным духом». Мы хотим передать это следующему поколению. Стойкость – основа всего, что мы делаем. Мы хотим, чтобы наши молодые игроки росли сильными, амбициозными и не боялись трудностей», – рассказал Палкин.

Также Палкин назвал клубы, которые воспользовались в своих интересах сложностями «горняков», возникших сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Сергей Палкин Шахтер Донецк академия ФК Шахтер США
Алексей Сливченко Источник: R.org Sports
