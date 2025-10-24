Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 22:11 |
У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

ft.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз высказался на тему решений Международной федерации футбола (ФИФА), которая после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны де-факто разрешила иностранным футболистам «горняков» в одностороннем порядке покинуть клуб без финансовой компенсации.

«К сожалению, решения ФИФА были совершенно однобокими. Они поддерживали игроков, но игнорировали клубы; нас вообще не слушали. Некоторые клубы, такие как «Бенфика», «Реал» Мадрид и «Фиорентина», действовали уважительно и платили за игроков справедливую цену. Другие, например, «Олимпик» Лион или «Тоттенхэм Хотспур», воспользовались нашей ситуацией, чтобы нажиться на войне. Футбол отражает жизнь: одни люди протянут вам руку помощи, другие отвернутся. Это вопрос ценностей».

«С апреля 2022 года наш общий доход превысил 400 миллионов долларов, что помогло нам сохранить финансовое равновесие. Однако решения ФИФА, принятые в 2022 году, серьезно повлияли на нашу стабильность. Мы выжили благодаря поддержке владельца, участию в турнирах УЕФА и трансферному рынку Европы. Это было непросто, но нам удалось выстоять и продолжать двигаться вперед», – заявил Палкин.

Напомним, после начала полномасштабной фазы войны против россии «Бенфика» купила у «Шахтера» Давида Нереса, «Реал» Мадрид брал в платную аренду Винисиуса Тобиаса, а «Фиорентина» за деньги подписала из стана «горняков» Додо. В то же время претензии «Шахтера» к «Лиону» и «Тоттенхэму» связаны с переездами в эти клубы бразильца Тете и израильтянина Манора Соломона соответственно.

