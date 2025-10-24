ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес

Эквадорский клуб ЛДУ Кито неожиданно одержал разгромную победу над Палмейрасом в полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Поединок, который состоялся на стадионе Родриго Пас Дельгадо в Кито, завершился со счетом 3:0.

Голы в матче забили Габриэль Вильямиль (дубль) и Лисандро Альсугарай (с пенальти).

ЛДУ Кито сделал большой шаг к финалу, однако судьба противостояния решится в ответном матче в Бразилии (31 декабря).

Ранее в первом полуфинале бразильский Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0).

Кубок Либертадорес

Полуфинал. 1-й матч. 24 октября 2025. Кито (Эквадор)

ЛДУ Кито (Эквадор) – Палмейрас (Бразилия) – 3:0

Голы: Вильямиль, 16, 45+2, Альсугарай, 27 (пен)

Видео голов и обзор матча