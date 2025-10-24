Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес
Кубок Либертадорес
ЛДУ Кито
24.10.2025 03:30 – FT 3 : 0
Палмейрас
Кубок Либертадорес
24 октября 2025, 22:06 | Обновлено 24 октября 2025, 22:11
43
0

ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес

Голы у ЛДУ Кито забили Габриэль Вильямиль (дубль) и Лисандро Альсугарай

24 октября 2025, 22:06 | Обновлено 24 октября 2025, 22:11
43
0
ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Эквадорский клуб ЛДУ Кито неожиданно одержал разгромную победу над Палмейрасом в полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Поединок, который состоялся на стадионе Родриго Пас Дельгадо в Кито, завершился со счетом 3:0.

Голы в матче забили Габриэль Вильямиль (дубль) и Лисандро Альсугарай (с пенальти).

ЛДУ Кито сделал большой шаг к финалу, однако судьба противостояния решится в ответном матче в Бразилии (31 декабря).

Ранее в первом полуфинале бразильский Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0).

Кубок Либертадорес

Полуфинал. 1-й матч. 24 октября 2025. Кито (Эквадор)

ЛДУ Кито (Эквадор) – Палмейрас (Бразилия) – 3:0

Голы: Вильямиль, 16, 45+2, Альсугарай, 27 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
Bryan Ramirez (ЛДУ Кито) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Gabriel Villamil (ЛДУ Кито), асcист Bryan Ramirez.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Lisandro Alzugaray (ЛДУ Кито).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Gabriel Villamil (ЛДУ Кито), асcист Leonel Quinonez.
По теме:
Верес – Заря – 0:0. xG больше трех и суперигра вратаря. Обзор матча УПЛ
Александрия – Эпицентр – 0:1. Как забил Сифуэнтес. Видео гола и обзор
Буковина – ЮКСА – 4:1. Продолжение победной серии. Видео голов и обзор
Кубок Либертадорес Палмейрас ЛДУ Кито видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
