ВИДЕО. Палмейрас потерпел сенсационное поражение в Кубке Либертадорес
Голы у ЛДУ Кито забили Габриэль Вильямиль (дубль) и Лисандро Альсугарай
Эквадорский клуб ЛДУ Кито неожиданно одержал разгромную победу над Палмейрасом в полуфинальном матче Кубка Либертадорес.
Поединок, который состоялся на стадионе Родриго Пас Дельгадо в Кито, завершился со счетом 3:0.
Голы в матче забили Габриэль Вильямиль (дубль) и Лисандро Альсугарай (с пенальти).
ЛДУ Кито сделал большой шаг к финалу, однако судьба противостояния решится в ответном матче в Бразилии (31 декабря).
Ранее в первом полуфинале бразильский Фламенго обыграл аргентинский Расинг (1:0).
Кубок Либертадорес
Полуфинал. 1-й матч. 24 октября 2025. Кито (Эквадор)
ЛДУ Кито (Эквадор) – Палмейрас (Бразилия) – 3:0
Голы: Вильямиль, 16, 45+2, Альсугарай, 27 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
