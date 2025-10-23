Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Карпат принес победу Фламенго в 1/2 финала Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес
Фламенго
23.10.2025 03:30 – FT 1 : 0
Расинг Авельянеда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Либертадорес
23 октября 2025, 16:42 | Обновлено 23 октября 2025, 17:20
189
0

Экс-игрок Карпат принес победу Фламенго в 1/2 финала Кубка Либертадорес

Удар Хорхе Карраскаля стал решающим в матче с «Расингом»

23 октября 2025, 16:42 | Обновлено 23 октября 2025, 17:20
189
0
Экс-игрок Карпат принес победу Фламенго в 1/2 финала Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 23 октября состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Либертадорес: бразильский «Фламенго» встретился с аргентинским «Расингом».

Команды провели матч в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

Хозяева поля в течение матча оказывали давление на соперника, однако мяч, словно специально, не шел в ворота.

При тотальном преимуществе во владении мячом и ударах по воротам «Фламенго» под занавес матча вырвал победу. Герой встречи – бывший игрок «Карпат» Хорхе Карраскаль, которому удалось реализовать момент – 1:0.

Ответный матч пройдет 30 октября, начало в 02:30.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала, 23 октября

Первый матч

«Фламенго» – «Расинг» – 1:0

Гол: Карраскаль, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Карраскаль (Фламенго).
По теме:
MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала
Галатасарай – Буде-Глимт – 3:1. Дубль неудержимого Осимхена. Видео голов
Бавария – Брюгге – 4:0. Уничтожение от Бундесмашины. Видео голов и обзор
Фламенго Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда видео голов и обзор Хорхе Карраскаль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23 октября 2025, 08:45 0
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри

Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри

Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23 октября 2025, 14:00 25
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Дуэль с «красной молнией»

Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Футбол | 23.10.2025, 16:27
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
Что решит Ребров? Лидер турецкого клуба готов играть за сборную Украины
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23.10.2025, 04:57
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22.10.2025, 20:12
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 8
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
21.10.2025, 22:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем