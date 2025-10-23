Экс-игрок Карпат принес победу Фламенго в 1/2 финала Кубка Либертадорес
Удар Хорхе Карраскаля стал решающим в матче с «Расингом»
Ночью 23 октября состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Либертадорес: бразильский «Фламенго» встретился с аргентинским «Расингом».
Команды провели матч в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».
Хозяева поля в течение матча оказывали давление на соперника, однако мяч, словно специально, не шел в ворота.
При тотальном преимуществе во владении мячом и ударах по воротам «Фламенго» под занавес матча вырвал победу. Герой встречи – бывший игрок «Карпат» Хорхе Карраскаль, которому удалось реализовать момент – 1:0.
Ответный матч пройдет 30 октября, начало в 02:30.
Кубок Либертадорес. 1/2 финала, 23 октября
Первый матч
«Фламенго» – «Расинг» – 1:0
Гол: Карраскаль, 88
События матча
