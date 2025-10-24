Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал с отрывом лидирует в лондонских дерби в АПЛ за последние 4 сезона
Англия
24 октября 2025, 21:53
В следующем туре «канониров» ожидает очередное столичное противостояние

Арсенал с отрывом лидирует в лондонских дерби в АПЛ за последние 4 сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал с большим отрывом лидирует в лондонских дерби в АПЛ за последние 4 сезона.

В матче 9-го тура АПЛ лидер чемпионата будет принимать на своем поле другую лондонскую команду, Кристал Пэлас.

Перед этим поединком АПЛ опубликовала сводную таблицу лондонских дерби в матчах чемпионата, начиная с сезона 2022/23.

Арсенал с большим отрывом лидирует за этот период, имея 87 очков.

Ближайшим преследователем «канониров» является Челси, отставая от них на 21 очко (66).

Как видно из таблицы ниже, Кристал Пэлас не слишком эффективно играет лондонские дерби, набрав всего 38 очков. Меньше их имеет только Вест Хэм Юнайтед (35).

Очки, набранные лондонскими командами в АПЛ в столичных дерби, начиная с сезона 2022/23.

87 – Арсенал
66 – Челси
50 – Тоттенхэм Хотспур
49 – Брентфорд
48 – Фулхэм
38 – Кристал Пэлас
35 – Вест Хэм Юнайтед

