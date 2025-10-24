Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Вереса: «В карьере такого еще не было. И фаны впервые сделали это»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 21:19 | Обновлено 24 октября 2025, 21:21
514
0

Вратарь Вереса: «В карьере такого еще не было. И фаны впервые сделали это»

Горох доволен своей игрой

24 октября 2025, 21:19 | Обновлено 24 октября 2025, 21:21
514
0
Вратарь Вереса: «В карьере такого еще не было. И фаны впервые сделали это»
ФК Верес. Валентин Горох

Вратарь Вереса Валентин Горох прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против Зари. Кипер в течение игры отразил целый ряд опасных ударов, а гости наиграли на xG (ожидаемые голы) больше трех, но со стражем ворот не справились.

«Первый матч такой в карьере такой, что столько ударов и столько сейвов. У меня такого не было еще. Конечно, защитники поблагодарили. Много опасных ударов у соперника было».

«И впервые у меня такое, что болельщики скандировали мое имя», – сказал Горох.

Верес набирает 10 очков и идет 12-м, а у Зари 13 пунктов и 8-е место.

По теме:
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – ЛНЗ
Легионер Кривбасса: «Все заряжены, мотивированы сделать что-то большое»
Валентин Горох Верес Ровно Заря Луганск Верес - Заря Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24 октября 2025, 22:11 0
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»

У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 24 октября 2025, 20:09 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем