Вратарь Вереса: «В карьере такого еще не было. И фаны впервые сделали это»

Вратарь Вереса Валентин Горох прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против Зари. Кипер в течение игры отразил целый ряд опасных ударов, а гости наиграли на xG (ожидаемые голы) больше трех, но со стражем ворот не справились.

«Первый матч такой в карьере такой, что столько ударов и столько сейвов. У меня такого не было еще. Конечно, защитники поблагодарили. Много опасных ударов у соперника было».

«И впервые у меня такое, что болельщики скандировали мое имя», – сказал Горох.

Верес набирает 10 очков и идет 12-м, а у Зари 13 пунктов и 8-е место.