Экс-полузащитник сборной Украины назвал топ-тренера в своей карьере

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник рассказал о своем переходе на тренерскую дорогу, при этом отметив, кто в этом плане повлиял на него больше всего.

– Денис, у какого тренера ты почерпнул наибольше информации в плане тренерского ремесла?

– Однозначно, у Петера Боша, под руководством которого я выступал в нидерландском «Витессе», – сказал Олейник. – Сейчас он, кстати, возглавляет «ПСВ». А вообще в его послужном списке значатся такие клубы, как «Аякс», «Борсуссия» (Д), «Байер», «Лион».

У меня с ним прекрасные отношения, я даже год назад был у него в Эйндховене на, так называемой, стажировке. Это сильный специалист, который отличается классным построением игры своих команд и человеческими качествами.