Сколько забьет Мбаппе в Эль-Класико? Анонс и прогнозы на 10 тур Ла Лиги

Матч «Барселоны» в Майами отменен: протесты футболистов Ла Лиги сработали. Примера не заработает все деньги мира. К сожалению или к счастью. И, знаете, мне нравится теория заговора о том, что подобные абсолютно абсурдные идеи становятся публичными исключительно для того, чтобы объединить фанатов и футболистов. Несколько лет назад вспыхнула Суперлига — английские болельщики вышли на протесты, а местные клубы сразу сообщили, что ошиблись и «возвращаются». Теперь вот эта задумка с матчем чемпионата в Майами. Также что-то неправильное, также недовольство фанатов и футболистов – и сразу «охрана, отмена!». Слишком легкие отказы от слишком глупых идей: подозрительно, вам не кажется? Не то чтобы я верил в эту теорию заговора на 100%, но если бы оказалось, что все это просто очень дорогое представление, то я бы даже не удивился.

Чему бы удивился? Например, минусовому выпуску нашей рубрики. Она на прошлой неделе в четвертый раз подряд стала плюсовой. Да, закрылись в чисто символические +230 грн, но благодаря этому прибыль за последние 4 тура довели до +15090 при условии ставки в 1000 грн на событие. Не уходим в минус даже в плохие уик-энды – хороший знак. Задача на новый тур аналогичная.

24.10. Реал Сосьедад – Севилья, Угловые: ИТБ1(5.5), кф. 1.66

Для новичков: в Ла Лиге относительно легко прогнозировать угловые. Здесь редко бывает так, что неочевидно, кто проведет весь матч в атаках. Вот, например, «Севилья» выиграла 2 последних матча с владением менее 40% и проиграла 2 крайних с владением 58+%: как ей играть в гостях, чтобы достичь положительного результата? Ну, очевидно: в основном без мяча. В то же время «Сосьедад» в топ-4 команд ЛЛ и по ударам в домашних поединках, и по владению. Он будет доминировать. Ну и угловые подавать, конечно, тоже: в среднем на этой арене в сезоне выполняет сумасшедшие 8.75 за 90 минут! 5+ корнеров в активе «Сосьедада» было в 4 из 4 домашних матчей сезона, 6+ – в 3 из 4. «Севилья» в большинстве гостевых поединков 10+ (!) допустила у своих ворот. Даже на аренах более скромных «Жироны» и «Райо».

25.10. Жирона – Овьедо, ИТБ1(1.5), кф. 1.96

Спойлер: сегодня будет много ставок на голы, а не против них. Почему? Потому что прошлый тур Ла Лиги стал наименее результативным в сезоне. За 10 матчей в нем было забито только 20 голов. До этого в 6 из 8 забили хотя бы 26, поэтому нетрудно предположить: на этой неделе увидим больше точных ударов по воротам. Например, от «Жироны». Она плохо начала сезон, но в последних 4 турах проиграла только раз, и то – «Барселоне» с решающим пропущенным на 90+3. «Овьедо» – команда без состава, которая вышла в ЛЛ только через сито плей-офф Сегунды. Проиграла 6 из 8 первых матчей в Примере. Сменила тренера во время перерыва на матчи сборных – и стало еще хуже. На прошлой неделе коллектив позволил создать у своих ворот моментов на 4.5 xG «Эспаньолу» (0:2). И это дома. «Жирона» может подвести здесь в целом, но ее атака – вряд ли.

25.10. Эспаньол – Эльче, Обе забьют, кф. 1.9

Матч с «Овьедо» действительно очень помог, но тем не менее: атака «Эспаньола» сейчас №3 в сезоне Ла Лиги по ожидаемым забитым голам. Лучше только «Реал» и «Барселона», а вообще все остальные – хуже. Что сделал тренер каталонцев с подопечными летом? Загадка. Но игра у них действительно идет. В текущем сезоне «Эспаньол» забил в 5 из 5 домашних матчей, поэтому вряд ли впервые не сделает этого в дуэли с новичком лиги. «Эльче» – крутой, потому что играет в современный футбол с доминированием над соперниками. Поэтому забивает. А пропускает из-за отсутствия индивидуального класса у футболистов. Вот и получается, что в 6 из 9 туров занес проход по нашей ставке. Сам не отличился только в воротах «Атлетико» – команды уровня ЛЧ. С защитой «Эспаньола» должен справиться. Тем более, что сами местные уже как 3 домашних поединка подряд пропускают минимум дважды.

25.10. Атлетик – Хетафе, 1Х+ТМ2.5, кф. 1.6

А вот здесь сыграем ТМ. Уильямс вернулся – большая радость для Бильбао. До его потери было 3 победы подряд, без него – ни одной в первых 6 календарных матчах. С Нико жизнь будет лучше. Но есть пара нюансов. Первый: испанец не в форме. Второй: на неделе травмировался его старший брат, теперь под вопросом на поединок. А здесь – автобус, против которого именно такие индивидуально сильные футболисты и должны решать. «Хетафе» пропускает аж 4 недели подряд, но по голу-два. На прошлой едва не сдержал «Реал» (0:1). В прошлом сезоне на этой арене также пропустил только гол (1:1). «Атлетик» не забьет много. Но и не пропустит 2+, потому что за весь предыдущий сезон «Хетафе» забил на стадионах команд топ-7 суммарно только 3 гола, в каждом случае – максимум 1. Ставка сыграла в 3 последних личных встречах коллективов, на этом поле – в 3 из 4.

25.10. Валенсия – Вильярреал, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

Не хочу играть на «Вильярреал» после еврокубковой недели: часто команды в таких случаях разочаровывают. Поэтому ставим исключительно на «Валенсию». Есть повод: коллектив убедителен на своем поле. Если в гостях «летучие мыши» выиграли дважды за полтора года, то дома – пару раз за последний месяц. Так сказать, почувствуйте разницу. Здесь забили в 9 из 10 последних матчей, в том числе в 4 крайних. В прошлом сезоне здесь даже «Реал» и «Барселона» пропускали, теперь – «Атлетик» и «Сосьедад», например. В предыдущем чемпионате «Вильярреал» пропустил больше всех среди клубов топ-6, в гостях – в 17 из 19 поединков. После игры в ЛЧ также не сыграет на ноль. Но и пропустит не так уж много: в 23 из 25 последних гостевых поединков ЛЛ позволял своим соперникам забить максимум дважды. Одно из двух исключений – матч с «Реалом» в Мадриде.

26.10. Мальорка – Леванте, Обе забьют, кф. 1.9

Разница голов «Леванте» в 9 турах – 13:17. Среди клубов с 7+ забитых имеет больше всего пропущенных, среди коллективов с 15+ пропущенных – больше всего собственных голов. Короче, результативный. А еще у «Леванте» недобор в 2.5 гола в атаке – должен был проводить еще более яркие матчи. Очевидно, что в его случае нужно ставить на голы. Пропустит, потому что имеет дырявую оборону и только 2 игры на ноль (1 из них – против такого же новичка, как и он сам) в сезоне. Забьет, потому что сделал это в 4 из 4 матчей против команд с 10 и ниже строк турнирной таблицы. Да, «Мальорка» хочет и любит играть от обороны, но пока та барахлит – приходится атаковать. Поэтому и забила, и пропустила в 6 из 7 своих последних матчей. Кстати, это дуэль потенциальных аутсайдеров – оба будут играть на победу, но с проблемными защитами. Это к голам.

26.10. Реал Мадрид – Барселона, Угловые: ТМ10.5, кф. 1.9

Я не буду лезть в основную линию Эль-Класико: там четкая работа букмекера. А вот на угловых можно поиграть. Миф: топ-команды всегда подают много угловых. Это всегда зависит в первую очередь от стиля. Например, чемпионский «Наполи» Конте выполнял меньше корнеров, чем кризисный «Милан». Так вот, Флик не ставит на угловые. Его команда имеет их часто много, потому что просто много атакует, но для него подачи от флажка – далеко не самый важный компонент игры. В прошлом сезоне на «Бернабеу» в ЛЛ «Барселона» выполнила только 3. А «Реал» Алонсо так вообще в топ-5 Примеры с конца по угловым в своих матчах. В среднем здесь их только по 8.44, все домашние – через ТМ9.5 по показателю. «Реал» Хаби долго готовит собственные атаки и не хочет допускать чужие – вот и катает ТМ-ы по корнерам. Может организовать еще один.

26.10. Реал Мадрид – Барселона, Мбаппе ТБ1.5, кф. 3.6

Риск? Безусловно. Но игра стоит свеч. Килиан получил балл 7.72 от Whosсоred против «Ювентуса» (1:0). И все бы ничего, но он даже не забил! Просто был настолько полезен, что все равно был отмечен порталом. 5 ударов и целых 7 пасов под удары партнеров. Мбаппе в своей лучшей форме, поэтому представить его «молчание» во втором матче подряд после серии из 11 поединков с забитыми тяжело. На отрезке имел и дубли, и хет-трик. В 3 последних матчах против «Барселоны» отличался, в одном из них – аж трижды. «Реал» играет дома и выглядит более уверенно на старте сезона. «Барселона» пропускает от всех, потому что не может справиться с отъездом Мартинеса и травмой Гарсии. Ей «Леванте» и «Севилья» по 2 еще до перерыва забивали! Мбаппе рывками за спину уничтожит эту проблемную оборонительную линию. Вопрос только в том, сколько забьет.

26.10. Осасуна – Сельта, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.6

«Осасуна» не пропустит дома много. В 3 из 4 поединков сезона здесь ее соперники даже на 1 гол, если отталкиваться от xG-показателя, не наиграли. За весь предыдущий розыгрыш «Осасуна» пропустила здесь 3+ только один раз. Даже «Реал» и «Барселона» на данной арене не отличались так много. Поэтому и «Сельта» не сможет. Но вот мячик забить – вполне. У нее 0 побед в 9 турах Ла Лиги, но при этом она вне зоны вылета – показательно. Целых 7 раз завершала матчи вничью. Просто не везет. И, что важно, подводит защита, а не атака: 8 туров подряд «Сельта» не покидает поле без забитого гола. И каждый раз это ровно мяч. В течение сезона коллектив уже огорчил даже «Штутгарт» и «Ниццу», поэтому ключик к воротам «Осасуны» за 90 минут подберет.

26.10. Райо Вальекано – Алавес, Х2, кф. 1.64

«Алавес» – команда со скромным составом. Такая должна бороться за выживание. Зато в топ-10 таблицы ЛЛ прямо сейчас. Как так? Потому что в топ-форме. «Алавес» как никто другой зависит от физической подготовки футболистов. Кажется, именно сейчас она лучшая. Поэтому у команды только 3 поражения в сезоне, 2 из 3 – клубам первой половины таблицы. Даже на большой дистанции за весь предыдущем розыгрыш «Алавес» проиграл клубам вне топ-7 только 33% матчей – это крайне неуступчивая команда. Особенно сейчас. «Райо» доминирует на поле, разыгрывает комбинации и т.д., но это ЛЛ: часто здесь побеждает тот, кто выигрывает больше силовых дуэлей. Поэтому «Райо» уже уступил «Осасуне», а «Алавес» уже в сезоне одолел «Эльче». Ставка на коллектив в форме и прагматичность.

26.10. Райо Вальекано – Алавес, Угловые: ИТБ2(3.5), кф. 1.55

Могу только повториться: «Алавес» хорошо бежит. Если выигрываешь дуэли как на конвейере, то будешь иметь угловые. Даже если ты автобус. Потому что забросил вперед, поборолся – выиграл верховой, так что уже на чужой трети. «Алавес» в сезоне пока выполняет больше корнеров, чем «Реал». Речь идет о сумасшедших 6.44 за матч. Ок, в гостях – меньше, но даже там почти 6 – а нам нужно только 4. «Алавес» пробил нужный ИТБ по статистическому показателю в 7 из 9 туров. Даже в Бильбао 6 исполнил. «Райо» – любитель доминировать, но с игроками едва ли не под борьбу за выживание, поэтому угловых избежать полностью не может. 6 из 9 его соперников в сезоне смогли выполнить у его ворот 4+, а на этом поле – вообще все, кто только приезжал. Букмекер дал заниженный ИТБ угловых на «Алавес» – пользуемся.

27.10. Бетис – Атлетико, ТБ3, кф. 2.3

Можно себе позволить рискнуть. «Атлетико» как никогда результативен. Вот неделю назад сыграл 1:0, как в старые добрые времена, но набрал более чем 3 ожидаемых забитых и пропущенных. То есть матч должен был стать верховым. В чемпионате «Атлетико» уже завершал поединки со счетами 3:2 и 5:2. ТБ залетают далеко не каждую неделю, но обратите внимание на результаты в ЛЧ, где соперники сильнее и нет возможности засушить: 2:3, 5:1, 0:4. Еще 5:2 с «Реалом», в прошлом сезоне – 2:2 с мадридцами и 4:4 с «Барселоной». В больших матчах «Атлетико» забивает и пропускает много. Игра с «Бетисом» – большая, потому что тот финалист ЛК, участник ЛЕ, претендент на путевку в ЛЧ. А еще он на серии из 6 матчей с пробитиями ТБ2.5 в ЛЛ. Трижды в сезоне уже играл со счетом 2:2. Может организовать голевое шоу. «Атлетико» примет участие.

