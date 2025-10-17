Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий тур.

«Барселона» стала хуже защищаться в сезоне 2024/25. Еще не играла топ-матчей в Ла Лиге, но даже так пропустила больше голов, чем сыграла поединков. 9 мячей в 8 играх – некритично, но должно было быть больше. Где-то спасал Гарсия, где-то откровенно прощали соперники. Когда не прощали, то каталонцы разгромно проиграли «Севилье» (1:4). По ожидаемым пропущенным они вне топ-7 в чемпионате. Лучше не только «Реал», «Атлетико» и «Атлетик», но и даже «Хетафе» с «Эльче». Главная причина – отъезд защитника Мартинеса и неспособность клуба найти ему замену. Летом казалось, что испанец уехал из-за желания «Барселоны» улучшить финансовое положение, но нет: на днях в интервью признался, что решение уехать на заработки было его собственным. Лапорта не виноват. Но каталонцам и Флику от этого не легче: жизнь без Мартинеса совсем плоха.

17.10. Овьедо – Эспаньол, Обе забьют, кф. 2

«Овьедо» – команда с одной из худших атак в Ла Лиге. Всего 4 забитых гола за 8 туров, ожидаемых больше, но 6.66 – тоже не то чтобы много. Но по показателю DC, передачами в радиусе 16.5 метров от ворот соперника, коллектив лучше аж 6 других команд чемпионата. То есть оказывается в опасных зонах – просто не бьет. Уже в сезоне забил и из позиционной атаки, и в быстрой, и со стандарта, то есть определенную вариативность имеет. В воротах «Барселоны» отличился. «Эспаньол» – его конкурент за сохранение прописки в ЛЛ. Если не забивать ему дома, то кому и где? Тот, кстати, пропустил в 6 из 7 последних выездов в Примере. Гол гостей? «Овьедо» пропустил во всех матчах сезона, кроме одного, а «Эспаньол» отличился в 6 из 8, причем одно из исключений – против «Реала» в Мадриде. Каталонцы хотя бы один раз забьют.

18.10. Севилья – Мальорка, Обе забьют, кф. 2.05

«Севилья» обыграла «Барселону» со счетом 4:1 – вау. Победила дважды подряд – вау. Вернулась в топ-6 таблицы Ла Лиги – также вау. Но как это было? Крайние победы команда одержала с владением мячом менее 40%. Круто умеет играть вторым номером? Безусловно. Но в последнем поединке до серии выигрышей уступила 1:2 с 65% контроля круглого – показательно. Забивать на контратаках – одно, а защищаться от них – другое. «Мальорка» в топ-5 худших по владению мячом команд лиги. «Севилья» сыграет в некомфортном для себя сценарии с контролем над мячом и территорией. У нее и так только 2 матча на ноль в сезоне, но шанс оформить сухарь в столь неудобных обстоятельствах – минимальный. Но да, забьет: сделала это во всех турах сезона. А «Мальорка» пропустила в 4 из 4 выездов.

18.10. Барселона – Жирона, П1 и обе забьют, 2.05

«Жирона» забила только 5 голов за 8 туров, но один только Ванат не реализовал 3 big chances. То есть моменты создаются, причем действительно великолепные – не хватает только реализации. И это сейчас, когда вылетали один за другим футболисты, игра не шла, мораль была на нуле… Далее команда только прибавит в генерации шансов. У «Барселоны» не сыграет основной вратарь Гарсия, а Щенсны пока не в форме – если что, не спасет. Впрочем, даже так каталонцы, вероятно, победят. Ямаль, Фермин, Торрес и Рэшфорд сделают результат в атаке. Оборона «Жироны» с 17 пропущенными – худшая в чемпионате. И это команда еще пропускает меньше ожидаемого… «Барса» уже 4 раза в сезоне побеждала в перестрелках: пропускала, но забивала больше. Будет 5 случай.

18.10. Вильярреал – Бетис, Обе забьют, 1.64

В 8 матчах «Вильярреала» в чемпионате было забито 22 гола – довольно высокий показатель, его поединки в топ-8 самых результативных в стране. Но есть нюанс: должны были стать еще более «веселыми». «Субмарина» наиграла на 2 забитых и 4 пропущенных больше, если отталкиваться от xG-метрик. Если бы просто не «теряла» голы из-за плохой реализации, своей и соперников, то имела бы вторые самые результативные матчи в чемпионате. В прошлом сезоне команда и забила, и пропустила в 68% поединков в лиге, в этом – только в 50%. Должна добирать матчи с обменами голами. «Бетис» играет не настолько «празднично», но и забил, и пропустил в 12 подряд гостевых поединках ЛЛ, в этом сезоне – в 4 из 4. В текущем его атака до сих пор не промолчала ни разу.

18.10. Атлетико – Осасуна, Ф1(-1), 1.57

Наконец-то что-то другое, кроме «обе забьют»! Ранее в сезоне я уже играл и против «Атлетико», и на его пропущенный мяч. Теперь пришло время поставить на саму команду. Убедительны ли мадридцы в начале сезона? Нет. Имеют ли хорошие результаты дома? Да. В столице Испании команда победила 4 раза подряд. Во всех этих матчах забила 2+, в 3 из 4 победила с разницей как минимум в 2 гола, в паре последних – в 3+. На этой арене коллектив способен на магию. Для понимания масштаба: до сих пор «Атлетико» забивал в сезоне здесь в каждом первом тайме. Начинает атаковать со стартовых минут, каждый раз – успешно. Что еще добавить? Альварес в топ-форме, а «Осасуна» проиграла все, 4 из 4, гостевые матчи сезона Ла Лиги. «Атлетико» имеет отличные шансы победить уверенно.

18.10. Атлетико – Осасуна, 1-й тайм: ТБ1, 1.74

Уже немного коснулся этой темы. «Атлетико» до сих пор забивал дома во всех матчах сезона еще до перерыва. В паре последних случаев – больше гола. Интересно, что в большинстве поединков он еще и пропустил в первом тайме. Поэтому ставка сыграла в 4 из 5 случаев, еще один – возврат. «Осасуна» – низовая команда. В среднем ее матчи в сезоне содержат менее 2 голов. Но первые таймы – ровно по мячу. То есть даже более результативные, чем вторые. Интересная особенность, из-за которой коллектив провел аж 5 первых таймов в Ла Лиге подряд через ТБ0.5, пару последних – через ТБ1.5. В Примере традиционно на стартовые 45 минут дают высокий коэффициент на голы до перерыва, а эти команды забили таких аж 13 за 8 туров – им в этом плане можно доверять.

19.10. Эльче – Атлетик, Угловые: ТБ8.5, 1.66

Слишком высокий коэффициент для такого события. 9 угловых – это вообще не много. В прошлом чемпионате аж у 16 из 20 клубов чемпионата ТБ8.5 по угловым прошел в более чем 50% случаев. В этом сезоне даже худшие по показателю набрали хотя бы 2-3 ситуации с пробитием нужного ТБ в 8 турах. «Эльче» так себе подает угловые, но выполнил хотя бы 3 во всех домашних матчах розыгрыша, кроме одного. Любит играть с мячом и атаковать. «Атлетик» после травмы Уильямса выиграл только 1 из 7 матчей, ему трудно создавать моменты без Нико. К чему это приводит? Команда не может играть прагматично и по счету, потому что не имеет этого самого нужного счета. Много атакует, но прямолинейно – поэтому зарабатывает много угловых. В 6 из 8 матчей ЛЛ подала по 6+. Коллективам достаточно выполнить собственные нормы, чтобы пробить такой скромный ТБ.

19.10. Сельта – Реал Сосьедад, 1Х+ТБ1.5, 1.6

Считаю, «путь героя» существует в Примере. Что это такое? 3 тура назад первую победу в ЛЛ отпраздновал «Сосьедад». Где? Дома. 2 тура назад его поддержала «Мальорка»: также первый выигрыш, также домашний. В прошлом туре к тренду присоединилась «Жирона». Ну, вы поняли: победила дома. Без побед осталась только «Сельта», и теперь она играет дома... Еще не побеждала, но 6 раз завершала матчи вничью, последние 4 домашних в ЛЛ: 1:1, 1:1, 1:1 и 1:1. Если все пойдет хорошо, наконец выиграет. Если нет – снова 1:1. Нас устроит и такой вариант. «Сосьедад» пока совсем плох: выиграл в 1 туре из 8, уступил 5 раз в 6 последних матчах, в гостях пропустил от всех, а в 3 крайних случаях впервые – еще до перерыва. Надо ставить на «Сельту». Ну и на голы: ТБ1.5 в ее матчах этого сезона еще не подводил.

19.10. Леванте – Райо Вальекано, Обе забьют, 1.76

«Леванте» – автобус. Но как едет! Уже 13 забитых голов в 8 турах. Хорошо бежит. Имеет футболистов, которые не теряют концентрацию в игре без мяча и реализуют свой единственный момент в матче. Не просто так это действующий чемпион Сегунды. Соперник – «Райо». «Вальекано» имеет пятый лучший показатель владения в чемпионате, без классической тройки – второй среди 17 клубов. Благодаря этому футболу с мячом забил в большинстве матчей, тому же «Атлетико» в Мадриде – аж дважды. То есть в этом поединке обе команды получают комфортный сценарий впереди: одни будут создавать шансы в быстрых атаках, другие генерировать моменты в позиционных. В прошлом сезоне «Райо» забил в 16 из 20 матчей против клубов второй половины таблицы, «Леванте» в этом – во всех домашних. Местные на серии из 5 поединков с точными ударами.

19.10. Леванте – Райо Вальекано, Угловые: ТБ10.5, 2.2

Еще один прогноз на матч. «Леванте» – худшая команда по выполненным угловым в сезоне. С одной стороны, это не в пользу ставки. С другой: самое время играть против серии. У команды в среднем только по 2.12 корнера за матч – очень мало. В прошлом сезоне худший по этому показателю коллектив имел 2.97, без учета тех, кто вылетел, – 3.82. То есть «Леванте» точно существенно прибавит в этом аспекте. Почему бы не сейчас? Матч против команды из второй половины таблицы, без топ-состава, да еще и домашний. «Леванте» может выполнить хотя бы 3-4, если не больше. А остальное доберёт «Райо», который даже в среднем за сезон по 6.68 выполняет. В большинстве матчей имел 6+, в некоторых – 9 и даже 12. Вот присядет сейчас на ворота оппонента – и будет выполнять корнеры все 90 минут. ТБ10.5 по угловым сыграл в большинстве его матчей в сезоне.

19.10. Хетафе – Реал Мадрид, К2 забьет 1-2 гола, 1.69

Мбаппе получил травму в сборной, но уже тренируется с командой. Может, сыграет с «Хетафе», но вряд ли больше часа. А кем тогда забивать? Второй, третий и четвертый бомбардиры команды имеют в сумме 14 голов в сезоне, Килиан – 15. Забить много хоть кому-то без полноценного вклада француза «Реал» вряд ли сейчас способен. А даже если и да, то не в ворота «Хетафе». В прошлом сезоне этот коллектив пропустил в 6 из 6 матчей лиги против «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», но во всех – максимум дважды. «Хетафе» недостаточно классный, чтобы сыграть на ноль против топов, но достаточно организованный, чтобы предотвратить разгром. Сейчас команда на серии из 3 матчей, где пропускала аккурат 1-2 мяча. Остановить атаку «Реала» не сможет, но создать ей проблемы – вполне.

20.10. Алавес – Валенсия, 1Х+ТБ1.5, 1.86

Снова на понедельник вынесли далеко не лучший матч. По сути, битва середняков. Обе команды вряд ли вылетят, но и в еврокубки квалифицироваться не смогут. Короче говоря, плюс-минус равны. «Алавес» даже в таблице выше. Его состав – слабее, но команда прекрасно бегает. Имеет вторую лучшую защиту в Примере по пропущенным, но и забила во всех домашних поединках. Зависимый от физической подготовки футболистов коллектив в форме – такой трудно одолеть. В прошлом туре «Алавес» впервые за 8 месяцев забил в чемпионате более 2 голов. А еще нанес первое поражение в сезоне «Эльче» (3:1). У «Валенсии» только 2 победы за 26 последних выездов в ЛЛ. Она плохо играет вне дома, поэтому оппонента в форме на его поле не одолеет. Но голы в матче гарантирует: аж 6 поединков подряд провела через ТБ1.5.

