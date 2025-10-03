Ванат забьет, а Жирона не проиграет. Анонс и прогнозы на 8 тур Ла Лиги

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий тур.

Когда мы встречались здесь неделю назад, «Реал» и «Барселона» не имели поражений в сезоне вообще, а говорить о кризисе «Атлетико» и необходимости увольнять Симеоне было уместно. Прошло 7 дней. Что теперь? «Барселона» и «Реал» – с поражениями, а «Атлетико» – с 10 (!) забитыми голами в 2 матчах. Результат мадридского дерби – сенсационный и исторический, поражение каталонцев полуторному составу «ПСЖ» – нечто нелогичное и впечатляющее, но наша с вами реальность. Расклад сил в футболе и его главные герои меняются слишком быстро, поэтому наша задача – получать удовольствие и успевать адаптироваться к обстоятельствам. С первым вам, пожалуй, моя помощь не нужна: Ла Лига гарантирует зрелище каждую неделю. Достаточно просто включать ее матчи регулярно – и будет вам счастье.

А вот со вторым могу помочь. В этом материале – прогнозы на все матчи уик-энда в Ла Лиге с учетом последних обновлений. На прошлой неделе заработали за 2 выпуска рубрики 7620 грн при ставке 1000 на каждое событие. Поймали этого испанского бога за бороду. Продолжаем тянуть.

03.10. Осасуна – Хетафе, 1 тайм: ИТБ1(0.5), кф. 2.28

Ла Лига не самый результативный чемпионат среди топовых. «Осасуна» и «Хетафе» – также не те, кто забивает и пропускает каждую неделю. Но есть статистический нюанс: местные отличились голом до перерыва в 9 подряд домашних поединках Примеры. Даже «Барселона» и «Реал» не всегда имеют такие серии. В течение своего стрика «Осасуна» расстраивала здесь в первых таймах как аутсайдеров, так и топов, типа «Атлетико». Каждый раз одно и то же. В этом сезоне она набирает в среднем всего лишь по 1 баллу/тур, но дома – 7 пунктов за 3 матча. Здесь команда играет хорошо. «Хетафе» – трудолюбивый, но в гостях пропускает регулярно, аж 7 раз суммарно в 3 крайних поединках. Уже 3 выезда подряд команда не может удержать ворота на замке даже в первые 45 минут. Ставка рискованная, но статистически на 100% обоснованная.

04.10. Овьедо – Леванте, Угловые: П1, кф. 1.81

Нет, это не матч Сегунды. Команды-новички Примеры сыграют друг с другом довольно рано, уже в октябре. Может, это и к лучшему: это все те же коллективы, которые только что выступали дивизионом ниже. Это в нашу пользу: можем черпать статистику именно оттуда. «Леванте» выиграл Сегунду, но по угловым не попал даже в топ-7 лучших в чемпионате. Как так? Из-за стиля. Он автобусный. Команда отдает владение и защищается. Даже в лиге ниже проиграла по угловым из-за этого 10 из 21 матча на выезде. «Овьедо» имеет худших футболистов, но более активен: даже против «Барселоны» не закрылся в низком блоке недавно и выполнил 6 угловых за поединок на этом поле. Сейчас снова сыграет дома и, вероятно, большую часть времени матча проведет в атаках. У «Леванте» в ЛЛ пока 7 поражений по угловым – можно заиграть еще одно.

04.10. Жирона – Валенсия, 1Х и обе забьют, кф. 2.2

У «Жироны» 0 побед в сезоне. Но все правильно, уже можно ставить на нее: она до сих пор не играет в качественный футбол, но и не уступает оппонентам уже как 2 недели. Матчи с «Атлетиком» (1:1) и «Эспаньолом» (0:0) могла выигрывать. По показателю ожидаемых очков она не добирает. Да и вообще: в прошлом сезоне этот же состав с этим же тренером заработал 41 очко за 38 туров, выигрывал почти в каждом третьем. А сейчас стрик без побед уже 7 матчей. Победа близка, можно ставить на Ваната и Ко. И сейчас хороший момент: в Каталонию едет «Валенсия», у которой только 2 победы в 24 крайних выездах Ла Лиги. Впрочем, приезжие все равно забьют: «Жирона» вплоть до прошлой недели шла по пропущенным и ожидаемым пропущенным на 100+ за сезон. Это очень слабая защита. 2 раза подряд она на ноль не сыграет.

04.10. Жирона – Валенсия, Ванат ТБ0.5, кф. 2.45

Еще один прогноз на матч. Ванат в среднем бьет по воротам соперников лишь чуть больше, чем по 1 разу за поединок. Это мало. Но как бьет! 2 матча подряд он имел топ-моменты, лучшие в составе команды. Оба упустил, но уже дважды подряд оказался на ударных позициях, когда перед ним только вратарь – это хорошая тенденция. «Жирона» понимает, как использовать таланты Влада. А еще у нее больше нет забивных футболистов, поэтому она делает огромную ставку впереди именно на своего форварда. Если будет создавать моменты в матче с «Валенсией», то на ударных позициях будет оказываться именно Ванат. Уже запорол 2 big chances (моменты на 0.3+ xG), поэтому вряд ли будет неточным снова. В «Динамо» реализовывал топ-шансы стабильно. У «Валенсии» 9 пропущенных за 3 выезда сезона.

04.10. Атлетик – Мальорка, ТМ2.5, кф. 1.64

Однажды вернется Нико, и тогда «Атлетик» заиграет на уровне претендента на титул. Однажды... А пока он не вернулся, поэтому команда выступает как аутсайдер. И если в защите более-менее все получается (6 пропущенных в 6 последних турах Ла Лиги, больше гола – только один раз), то без Нико атака мертва – 2 забитых в 6 крайних календарных поединках. График был нелегким, но 1 точный удар суммарно по воротам «Алавеса» и «Жироны» на отрезке этим не оправдаешь. «Мальорка» играет от защиты годами, имеет проблемы с атакой – приедет в Бильбао защищаться. «Атлетик» возьмет мяч в ноги и… ничего не сделает. «Мальорка» и от более конкретных атак в последнее время не пропускает (уже 3 тура подряд – максимум мяч). Но и забила больше гола только в 1 из 15 предыдущих выездов в ЛЛ. В большинстве из них вообще не отличилась.

04.10. Реал Мадрид – Вильярреал, Обе забьют, кф. 1.55

Стоит как-то обосновывать гол «Реала»? Ну хорошо, только 1 факт: в прошлом сезоне команда забила во всех домашних матчах всех турниров, кроме октябрьского против «Барселоны» (0:4). В плохой для себя год. С Мбаппе, который иногда не был в форме. В новом сезоне осечек до сих пор не было, «Вильярреал» не тот, кто остановит эту атаку. Но проблемы этой защите создаст. Во-первых, забил в 6 из 7 матчей Ла Лиги в сезоне. Во-вторых, по голам в топ-4 лучших команд чемпионата прямо сейчас. В-третьих, Пепе в отличной форме. Не забивает и не отдает тонну ассистов, но только за 2 последних матча нанес 6 ударов, выполнил 8 ключевых пасов, 4 раза удачно обыграл оппонентов и заработал на себе 5 фолов. Он, возможно, в лучшей форме в карьере. «Реал» с Алонсо пока с соперниками уровня ЛЧ на ноль не играл.

05.10. Алавес – Эльче, Ф1(0), кф. 1.62

«Эльче» не проиграл 7 первых матчей сезона в Ла Лиге, а теперь уступит какому-то «Алавесу»? Глупость какая-то. Но только на первый взгляд. «Эльче» хорошо играет в футбол, мы это уже знаем. Однако на арене «Алавеса» это не будет иметь значения, потому что местные футболисты – больше атлеты. «Алавес» в топ-3 по отборам/матч. Топ-1 с отрывом по фолам/90 минут. Лучший по выигранным верховым дуэлям. Имеет 0 (!) забитых голов с игры, но всего – 6. А еще – 8 очков. Одна из лучших физически подготовленных команд чемпионата. А готовы ли игроки «Эльче» именно бегать все 90 минут? А выигрывать всю борьбу? Пока уверенности нет. Гости нравятся визуально, но до сих пор выигрывали матчи только дома, на выезде – 3 ничьи с 3 попыток. На этот раз не будет лучше. И существует немалый шанс, что станет даже хуже.

05.10. Севилья – Барселона, Угловые: ТБ10.5, кф. 2.3

В прошлом туре «Севилья» допустила на свои ворота 12 угловых – сыграла на ноль и победила (1:0). Кажется, нашла себя. Теперь команда играет от обороны. И, честно говоря, ей это идет: есть те, кто убежит, и сильные в дуэлях защитники. Уже трижды в сезоне допускала на свои ворота 10+ корнеров. Теперь сыграет с «Барселоной», которая будет атаковать все 90 минут. Сколько теперь позволит подать, 20? Каталонцы могут сами пробить наш ТБ, потому что в среднем выполняют по 7.14 в сезоне, а здесь оппонент с низким оборонительным блоком. Но, нюанс, аж 3 клуба дивизиона позволяют подавать своим соперникам меньше угловых, чем «Барселона». Каталонцы дают визави добраться до их ворот. Будет добираться и «Севилья». В большинстве своих матчей она выполнила 3-4 угловых, хотя ее устраивал результат. Если пропустит рано, замахнётся большему.

05.10. Эспаньол – Бетис, Обе забьют, кф. 1.71

«Бетис» пропустил во всех поединках сезона Ла Лиги, кроме двух, причем оба исключения – домашние. В гостях имеет актуальный 11-матчевый стрик без сухарей… За это время успел пропустить даже от аутсайдеров, уже в новом сезоне – от «Эльче» и «Леванте», новичков чемпионата. Атака «Эспаньола» – не топовая, но это и не нужно, чтобы огорчить «Бетис» хотя бы разочек. В новом сезоне каталонцы забили дома вообще всем, суммарно 8 голов за 4 матча. Гол «Бетиса»? Просто из-за разницы в классе. Недавний аутсайдер и реальный претендент на вылет играет с командой уровня еврокубков – должен пропускать. «Эспаньол» до сих пор в сезоне не пропускал только от команд с 13 позиции в таблице и ниже, а «Бетис» забил в 7 турах из 7.

05.10. Реал Сосьедад – Райо Вальекано, ИТБ2(0.5), кф. 1.5

В прошлом туре «Райо» нанес по воротам своего соперника 18 ударов, выполнил 12 угловых, имел тотальное территориальное преимущество – и даже не забил (0:1). Просто не повезло. Зато продолжил свою серию из матчей ЛЛ, в которых наиграл хотя бы на единицу xG, до 3. Уже огорчил и «Барселону», и «Атлетико», так что каким-то «Сосьедадом» его не напугать. Вообще-то в турнирной таблице именно он выше. Причем как в этом сезоне, так и по итогам прошлого. Может, местные действительно имеют лучший состав, но хуже играют в футбол. «Сосьедад» прямо сейчас в зоне вылета, а единственный сухарь в сезоне – в матче с кризисной «Мальоркой», которая до 7 тура не могла победить в чемпионате вообще. Трудно представить, что «Райо», который играет в атаку, еще и часто комбинационно, второй раз подряд не забьет хотя бы мяч.

06.10. Сельта – Атлетико, Обе забьют, кф. 1.8

У меня чешутся руки сыграть ИТМ «Атлетико» после его выдающихся атакующих выступлений, но не тот соперник, к сожалению. «Сельта» пропустила в 7 из 7 туров Ла Лиги. В прошлом вообще проиграла «Эльче», новичку чемпионата. Тогда еще и шансов у собственных ворот на 4 xGA допустила... Это проблемная защита, а нападение «Атлетико» – на кураже. Поэтому приезжие забьют. Но и пропустят, ведь «Сельта» – это о нападении. В прошлом сезоне в лиге забила больше, чем «Атлетик», который квалифицировался в ЛЧ, а летом пошла за новичками именно в группу атаки. Поэтому и отличилась во всех матчах, кроме одного. В ворота «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» в прошлом сезоне забила 9 голов за 6 поединков, в 5 из 6 – хотя бы мяч. Мадридцы приятно впечатляют, но на серии из 5 матчей с пропущенными. Эта защита далека от идеала.

06.10. Сельта – Атлетико, Альварес ТБ0.5, кф. 2.37

Увидел, что Альварес забивает в каждом из матчей, и решил загрузить на еще один его гол? Ну, не совсем. У Хулиана 3 гола в 2 последних поединках, но с игры – 0. А ударов из таких ситуаций 5. То есть он даже не оверперформит, не играет на пределе – может еще лучше. Должен более стабильно реализовывать моменты в ближайшее время. В матче с «Сельтой» они будут. В прошлом сезоне на этой арене получил только 35 минут времени от Симеоне – и все равно забил, да еще и победный гол (1:0). И еще такой момент: «Сельта» дает создавать моменты именно нападающим. В последнем ее матче оба форварда «Эльче» имели шансы на 1+ xG. Именно «Сельте» забил Ванат. А еще – центральные нападающие «Вильярреала» и «Хетафе». Хороший коэффициент на очередной успех Хулиана.

