Эксперт: «Телевизор еще не включили, а у Динамо уже 0:1. Дичь какая-то»

Известный журналист и комментатор Игор Цыганык удивлен тому, как Динамо играет в этой части сезона после поражения 0:3 в матче основного этапа Лиги конференций против Самсунспора.

«Люди телевизор еще не включили, а Динамо уже 0:1 горит. И дальше никакого плана даже нет, что делать и как изменить. Есть только индивидуальная игра, например, Буяльского. И такое количество ошибок – дичь какая-то, если честно».

«Не понимаю стратегию команды. Многие включать телевизор боятся, чтобы не видеть эту безнадежность Динамо», – сказал Цыганык.

Ранее Цыганык сообщал, что клуб на этот момент не планирует тренера Александра Шовковского.