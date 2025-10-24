Эксперт: «Телевизор еще не включили, а у Динамо уже 0:1. Дичь какая-то»
Цыганык удивлен тому, как играют киевляне
Известный журналист и комментатор Игор Цыганык удивлен тому, как Динамо играет в этой части сезона после поражения 0:3 в матче основного этапа Лиги конференций против Самсунспора.
«Люди телевизор еще не включили, а Динамо уже 0:1 горит. И дальше никакого плана даже нет, что делать и как изменить. Есть только индивидуальная игра, например, Буяльского. И такое количество ошибок – дичь какая-то, если честно».
«Не понимаю стратегию команды. Многие включать телевизор боятся, чтобы не видеть эту безнадежность Динамо», – сказал Цыганык.
Ранее Цыганык сообщал, что клуб на этот момент не планирует тренера Александра Шовковского.
