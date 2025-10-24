Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр

Главные тренеры «Александрии» и «Эпицентра» – Кирилл Нестеренко и Сергей Нагорняк – определились со стартовыми составами своих команд на матч Украинской Премьер-лиги.

Поединок между «Александрией» и «Эпицентром» примет стадион «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поле девяти туров «Александрия» набрала восемь очков, а «Эпицентр» – шесть. Команды расположилась на 13-м и 14-м месте соответственно.

Стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр: