Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр
Матч десятого тура УПЛ состоится 24 октября в 15:30 по Киеву
Главные тренеры «Александрии» и «Эпицентра» – Кирилл Нестеренко и Сергей Нагорняк – определились со стартовыми составами своих команд на матч Украинской Премьер-лиги.
Поединок между «Александрией» и «Эпицентром» примет стадион «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поле девяти туров «Александрия» набрала восемь очков, а «Эпицентр» – шесть. Команды расположилась на 13-м и 14-м месте соответственно.
Стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр:
