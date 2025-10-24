Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 13:52 | Обновлено 24 октября 2025, 13:55
Юбилей для Динамо оказался провальным

Украинцы провели 50-й матч с турками в еврокубках

Поединок «Динамо» с «Самсунспором» (0:3) стал 50-м в еврокубковых баталиях украинских и турецких клубов. 26 раз наши команды встречались с турками в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Лиге конференций, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. 28 матчей провело с коллективами из Турции «Динамо», 11 – «Шахтер», 5 – «Металлист», по 2 – «Днепр», «Заря» и «Карпаты».

В 50 играх украинцы в общей сложности одержали 26 побед, 11 встреч завершили вничью, 13 проиграли, 84 мяча забили, 44 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Турции в еврокубках

Матч

Дата

Ран

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

05.03.1975

КК

1/4

Динамо

Бурсаспор

1:0 (г)

10-й

28.11.2002

КУ

1/16

Динамо

Бешикташ

1:3 (г)

20-й

10.12.2008

ЛЧ

ГТ

Динамо

Фенербахче

1:0 (д)

30-й

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Трабзонспор

1:3 (г)

40-й

06.12.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бешикташ

6:0 (д)

50-й

23.10.2025

ЛК

ОТ

Динамо

Самсунспор

0:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.

цифры и факты Лига конференций Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
