Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк
Киевский клуб «Динамо» неудачно начал новый сезон. Команда не знает вкуса побед в УПЛ уже пять матчей, а в основном этапе Лиги конференций проиграла уже два поединка.
Из-за неудовлетворительных результатов руководство киевского клуба может уволить главного тренера Александра Шовковского. По информации журналиста Сергея Тищенко, в «Динамо» есть два кандидата на замену Шовковскому – это Юрий Вернидуб и тренер молодежной команды Игорь Костюк.
Отмечается, что будущее потенциально нового тренера зависит от отношений с Ярмоленко.
23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
