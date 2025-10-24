Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 22:22 | Обновлено 24 октября 2025, 23:15
2138
2

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

24 октября 2025, 22:22 | Обновлено 24 октября 2025, 23:15
2138
2 Comments
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Киевский клуб «Динамо» неудачно начал новый сезон. Команда не знает вкуса побед в УПЛ уже пять матчей, а в основном этапе Лиги конференций проиграла уже два поединка.

Из-за неудовлетворительных результатов руководство киевского клуба может уволить главного тренера Александра Шовковского. По информации журналиста Сергея Тищенко, в «Динамо» есть два кандидата на замену Шовковскому – это Юрий Вернидуб и тренер молодежной команды Игорь Костюк.

Отмечается, что будущее потенциально нового тренера зависит от отношений с Ярмоленко.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»
Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
Юрий Вернидуб Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Сергей Тищенко
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Футбол | 24 октября 2025, 17:31 10
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию

«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 07:02 13
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24.10.2025, 08:11
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Футбол | 24.10.2025, 23:09
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Дурня наніч від Олійника.. 
Ответить
+4
MaximusOne
З укр.тренерів, хіба що Шищенко інтересний варіант. 
Ответить
-1
Популярные новости
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем