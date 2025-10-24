Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Киевский клуб «Динамо» неудачно начал новый сезон. Команда не знает вкуса побед в УПЛ уже пять матчей, а в основном этапе Лиги конференций проиграла уже два поединка.

Из-за неудовлетворительных результатов руководство киевского клуба может уволить главного тренера Александра Шовковского. По информации журналиста Сергея Тищенко, в «Динамо» есть два кандидата на замену Шовковскому – это Юрий Вернидуб и тренер молодежной команды Игорь Костюк.

Отмечается, что будущее потенциально нового тренера зависит от отношений с Ярмоленко.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.