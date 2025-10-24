Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК
Лига конференций
24 октября 2025, 11:57 |
«Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК

Команда Арды Турана со счетом 1:2 проиграла «Легии»

ФК Шахтер

В четверг, 23 октября, «Шахтер» провел поединок второго тура Лиги конференций. «Горняки» со счетом 1:2 уступили варшавской «Легии».

Первый гол «Шахтер» пропустил на 16-й минуте. Рафал Аугустиняк дальним ударом отправил мяч в правую девятку ворот украинского клуба.

«Шахтер» отыгрался во втором тайме. Однако в компенсированное время Аугустиняк ударом со штрафного принес «Легии» победу.

Болельщики «Шахтера» разочарованы поражением. Не команду и тренерский штаб обрушился шквал критики.

Oleksandr Hutsal: Это уже самый лучший Шахтер в истории? Будет ли еще лучше?

Vova Omeliukh: Срна и Палкин прямо сейчас должны падать в ноги Пушичу и умолять вернуться. Настолько ужасающей игры от Шахтера в еврокубках я еще в жизни не видел. Даже те 1-7 не так жалко по игре выглядели.

Ivan $Don2023: Не надо Пушича было увольнять!

Женя: Ну ничего страшного, зимой еще бразильчиков привезут, и тогда уже 2 забьем.

Yura Kretsul: Просто плевок в лицо болельщику.

DickTato: Худшего Шахтера я не помню!!!

Слава: Нет ударов по воротам. Легия не мастеровитее, но физически передавили. Это их тема.

riww: Зато мы сохранили основу на сам матч с великой Кудровкой...

некит: Проигрыш ЛНЗ, ничья с Полесьем, проигрыш Легии. Что дальше?

Andrii Redko: А Срне меньше надо языком чесать. Рассказывает, что Шахтер старается обрадовать защитников Украины своей игрой. Так вот, уже давно совсем не радует.

Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
Легия испортила юбилей Шахтеру
Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
реакция болельщиков Шахтер - Легия Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций
Сергей Турчак Источник: Telegram
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24 октября 2025, 12:21 6
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?

Валерий Василенко – о трясине, поглотившей наш клубный футбол 

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23 октября 2025, 20:21 0
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру и результаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24.10.2025, 08:11
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Футбол | 24.10.2025, 12:09
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 11
Футбол
