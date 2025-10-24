«Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК

В четверг, 23 октября, «Шахтер» провел поединок второго тура Лиги конференций. «Горняки» со счетом 1:2 уступили варшавской «Легии».

Первый гол «Шахтер» пропустил на 16-й минуте. Рафал Аугустиняк дальним ударом отправил мяч в правую девятку ворот украинского клуба.

«Шахтер» отыгрался во втором тайме. Однако в компенсированное время Аугустиняк ударом со штрафного принес «Легии» победу.

Болельщики «Шахтера» разочарованы поражением. Не команду и тренерский штаб обрушился шквал критики.

Oleksandr Hutsal: Это уже самый лучший Шахтер в истории? Будет ли еще лучше?

Vova Omeliukh: Срна и Палкин прямо сейчас должны падать в ноги Пушичу и умолять вернуться. Настолько ужасающей игры от Шахтера в еврокубках я еще в жизни не видел. Даже те 1-7 не так жалко по игре выглядели.

Ivan $Don2023: Не надо Пушича было увольнять!

Женя: Ну ничего страшного, зимой еще бразильчиков привезут, и тогда уже 2 забьем.

Yura Kretsul: Просто плевок в лицо болельщику.

DickTato: Худшего Шахтера я не помню!!!

Слава: Нет ударов по воротам. Легия не мастеровитее, но физически передавили. Это их тема.

riww: Зато мы сохранили основу на сам матч с великой Кудровкой...

некит: Проигрыш ЛНЗ, ничья с Полесьем, проигрыш Легии. Что дальше?

Andrii Redko: А Срне меньше надо языком чесать. Рассказывает, что Шахтер старается обрадовать защитников Украины своей игрой. Так вот, уже давно совсем не радует.