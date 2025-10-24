Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко признался, что ему стыдно за Динамо
Лига конференций
24 октября 2025, 11:57 | Обновлено 24 октября 2025, 11:58
Саленко признался, что ему стыдно за Динамо

Экс-игрок киевлян назвал Самсунспор посредственной командой

Getty Images/ Getty Images Ukraine

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко признался, что ощущает пустоту после разгромного поражение киевлян от «Самсунспора» в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча прошла в турецком Самсуне и завершиласт со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«После такого результата и игры – полная пустота, и ничего больше. Никогда не мог даже вообразить, что мы доживем до того, что довольно посредственная турецкая команда будет громить киевское «Динамо». Я уже не выступаю за «Динамо», но мне очень стыдно перед болельщиками», – передает слова Саленко Footboom.

«Динамо» накануне проиграло «Самсунсору». Турки забили быстрый гол на 2-й минуте, а по окончании встречи довели счет до 3:0.

По теме:
Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
Легия испортила юбилей Шахтеру
Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
Олег Саленко Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций
Оксана Баландина Источник: Footboom
