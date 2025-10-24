Саленко признался, что ему стыдно за Динамо

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко признался, что ощущает пустоту после разгромного поражение киевлян от «Самсунспора» в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча прошла в турецком Самсуне и завершиласт со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«После такого результата и игры – полная пустота, и ничего больше. Никогда не мог даже вообразить, что мы доживем до того, что довольно посредственная турецкая команда будет громить киевское «Динамо». Я уже не выступаю за «Динамо», но мне очень стыдно перед болельщиками», – передает слова Саленко Footboom.

«Динамо» накануне проиграло «Самсунсору». Турки забили быстрый гол на 2-й минуте, а по окончании встречи довели счет до 3:0.