Хименес рассказал, как Модрич откупился от напутственной песни в Милане
Хорватскому полузащитнику пришлось удивить одноклубников
Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес рассказал о подарках, которые сделал полузащитник Лука Модрич своим партнерам по команде – так 40-летний хорват откупился от напутственной песни.
«Как только Модрич пришел в команду, он подарил каждому игроку по новому iPhone! Мы зашли в раздевалку, и у каждого на сиденье лежал новый телефон. Обычно новичкам приходится петь перед командой… Но он вместо этого решил купить нам всем по телефону», – передает слова Хименеса Goal.
Модрич перешел в итальянский клуб на правах свободного агента из мадридского «Реала». Срок соглашения сторон истекает летом 2026 года, но в контракте предусмотрена опция продления еще на один год.
Ранее хавбек Модрич высказался о шансах «Милана» на чемпионство в Серии А.
