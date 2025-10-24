Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хименес рассказал, как Модрич откупился от напутственной песни в Милане
Другие новости
24 октября 2025, 11:19 | Обновлено 24 октября 2025, 11:20
98
0

Хименес рассказал, как Модрич откупился от напутственной песни в Милане

Хорватскому полузащитнику пришлось удивить одноклубников

24 октября 2025, 11:19 | Обновлено 24 октября 2025, 11:20
98
0
Хименес рассказал, как Модрич откупился от напутственной песни в Милане
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лука Модрич

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес рассказал о подарках, которые сделал полузащитник Лука Модрич своим партнерам по команде – так 40-летний хорват откупился от напутственной песни.

«Как только Модрич пришел в команду, он подарил каждому игроку по новому iPhone! Мы зашли в раздевалку, и у каждого на сиденье лежал новый телефон. Обычно новичкам приходится петь перед командой… Но он вместо этого решил купить нам всем по телефону», – передает слова Хименеса Goal.

Модрич перешел в итальянский клуб на правах свободного агента из мадридского «Реала». Срок соглашения сторон истекает летом 2026 года, но в контракте предусмотрена опция продления еще на один год.

Ранее хавбек Модрич высказался о шансах «Милана» на чемпионство в Серии А.

По теме:
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Сплошное мучение». Экс-игрок Ромы раскритиковал Серию А, назвав ее жалкой
Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Италии
Лука Модрич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23 октября 2025, 20:38 0
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?

Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме

Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23 октября 2025, 21:43 129
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове

Целая куча непонятных решений от Турана

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23.10.2025, 20:21
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ
Футбол | 24.10.2025, 09:59
Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ
Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Футбол | 24.10.2025, 05:37
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 12
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 231
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем