Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера
Греция
24 октября 2025, 11:33 | Обновлено 24 октября 2025, 13:10
872
3

ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера

Команду возглавил Рафаэль Бенитес

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Греческий «Панатинаикос» официально объявил о назначении нового тренера.

Несмотря на множество слухов о возможном назначении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, греческий клуб выбрал другого наставника. «Зеленых» возглавил известный испанский коуч Рафаэль Бенитес.

Стороны подписали контракт на два года.

Бентиес за карьеру тренировал такие известные клубы, как «Реал» и «Челси», а в 2005 году выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

Панатинаикос Рафаэль Бенитес Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Counselor
Ребров продовжить контракт зi збiрною ще на два роки. Не дiстанеться наш Метр нiкому. 
Ответить
0
Перець
Фізкультурник на місяць 
Ответить
0
MaximusOne
Ребров тихо курить в сторонці.
Ответить
0
