ОФИЦИАЛЬНО. Конец большой саги с Ребровым. Панатинаикос назначил тренера
Команду возглавил Рафаэль Бенитес
Греческий «Панатинаикос» официально объявил о назначении нового тренера.
Несмотря на множество слухов о возможном назначении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, греческий клуб выбрал другого наставника. «Зеленых» возглавил известный испанский коуч Рафаэль Бенитес.
Стороны подписали контракт на два года.
Бентиес за карьеру тренировал такие известные клубы, как «Реал» и «Челси», а в 2005 году выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».
Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025
This is the start of a new era. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/hgkRPDGYVH
