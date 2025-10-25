Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Из-за этого у Довбика и возникли проблемы»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре Артема Довбика после сенсационного поражения в Лиге Европы от «Виктории» (1:2).

«Довбик и Фергюсон? Мы всегда выходим на поле с правильной мотивацией. Не думаю, что это вопрос психологии. Проблемы у них возникли скорее из-за других обстоятельств: физического состояния, технических моментов, из-за которых игроки не могут полностью раскрыться».

Относительно Фергюсона специалист добавил: «В прошлом сезоне у него уже был сложный период без стабильных результатов. Похоже, сейчас у него просто нет времени, чтобы все исправить», – сказал Гасперини.