  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Из-за этого у Довбика и возникли проблемы»
Италия
25 октября 2025, 03:02 |
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Из-за этого у Довбика и возникли проблемы»

«Рома проиграла последний матч еврокубка

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Из-за этого у Довбика и возникли проблемы»
ФК Динамо. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре Артема Довбика после сенсационного поражения в Лиге Европы от «Виктории» (1:2).

«Довбик и Фергюсон? Мы всегда выходим на поле с правильной мотивацией. Не думаю, что это вопрос психологии. Проблемы у них возникли скорее из-за других обстоятельств: физического состояния, технических моментов, из-за которых игроки не могут полностью раскрыться».

Относительно Фергюсона специалист добавил: «В прошлом сезоне у него уже был сложный период без стабильных результатов. Похоже, сейчас у него просто нет времени, чтобы все исправить», – сказал Гасперини.

Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Voce Giallorossa
