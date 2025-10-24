Первые два сеяных вылетели. Известны четвертьфиналисты пятисотника в Базеле
Фритц потерпел поражение в матче с Умбером, Шелтон проиграл Муньяру
На хардовом турнире (в помещении) ATP 500 в Базеле (Швейцария) определены все четвертьфиналисты.
Первые два сеяных пятисотника Тейлор Фритц и Бен Шелтон покинули соревнования. Фритц проиграл Уго Умберу, а Шелтон уступил Хауме Муньяру.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Умбер в четвертьфинале поборется против Рейлли Опелки, который прошел Ботика ван де Зандхулпа, а Муньяр встретится с Феликсом Оже-Альяссимом – канадец оказался сильнее Марина Чилича.
Четвертая ракетка турнира Каспер Рууд разобрался со Стеном Вавринкой. Далее норвежец выйдет на корт против Алехандро Давидовича Фокины – испанец во втором раунде выиграл у Дженсона Бруксби.
В еще одном четвертьфинальном поединке очное противостояние проведут Жоау Фонсека и Денис Шаповалов. Бразилец на отказе прошел Якуба Меншика, а Шаповалов справился с Валентеном Ройе.
ATP 500 Базель. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Уго Умбер – Рейлли Опелка [Q]
Каспер Рууд [4] – Алехандро Давидович Фокина [8]
Нижняя часть сетки
Жоау Фонсека – Денис Шаповалов [9]
Феликс Оже-Альяссим [5] – Хауме Муньяр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)
Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме