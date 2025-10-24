Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
24 октября 2025, 08:32
Первые два сеяных вылетели. Известны четвертьфиналисты пятисотника в Базеле

Фритц потерпел поражение в матче с Умбером, Шелтон проиграл Муньяру

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

На хардовом турнире (в помещении) ATP 500 в Базеле (Швейцария) определены все четвертьфиналисты.

Первые два сеяных пятисотника Тейлор Фритц и Бен Шелтон покинули соревнования. Фритц проиграл Уго Умберу, а Шелтон уступил Хауме Муньяру.

Умбер в четвертьфинале поборется против Рейлли Опелки, который прошел Ботика ван де Зандхулпа, а Муньяр встретится с Феликсом Оже-Альяссимом – канадец оказался сильнее Марина Чилича.

Четвертая ракетка турнира Каспер Рууд разобрался со Стеном Вавринкой. Далее норвежец выйдет на корт против Алехандро Давидовича Фокины – испанец во втором раунде выиграл у Дженсона Бруксби.

В еще одном четвертьфинальном поединке очное противостояние проведут Жоау Фонсека и Денис Шаповалов. Бразилец на отказе прошел Якуба Меншика, а Шаповалов справился с Валентеном Ройе.

ATP 500 Базель. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Уго Умбер – Рейлли Опелка [Q]
Каспер Рууд [4] – Алехандро Давидович Фокина [8]

Нижняя часть сетки

Жоау Фонсека – Денис Шаповалов [9]
Феликс Оже-Альяссим [5] – Хауме Муньяр

Синнер идет дальше. Определены пары 1/4 финала на турнире ATP 500 в Вене
Синнер повесил баранку первому сопернику в Вене и за час вышел во 2-й раунд
Известный теннисист неожиданно снялся с турнира ATP 500 в Вене
