Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я перешел на личности?»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о травмированных игроках «Динамо».

– Кого из травмированных футболистов, по вашему мнению, не хватало против «Самсунспора»?

– Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но нужно исходить из того, что есть на данный момент.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.