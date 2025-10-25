Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я перешел на личности?»
Тренер о травмированных игроках
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о травмированных игроках «Динамо».
– Кого из травмированных футболистов, по вашему мнению, не хватало против «Самсунспора»?
– Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но нужно исходить из того, что есть на данный момент.
23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»