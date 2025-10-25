Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы хотите, чтобы я перешел на личности?»
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 03:42 |
Тренер о травмированных игроках

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о травмированных игроках «Динамо».

– Кого из травмированных футболистов, по вашему мнению, не хватало против «Самсунспора»?

– Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но нужно исходить из того, что есть на данный момент.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Serhii P.
ну вийдуть з лазарету кілька кривоногих рагулів, чим це допоможе?
PETP0
СаШо - А шо?
