24 октября 2025, 04:01 | Обновлено 24 октября 2025, 04:02
ФОТО. Сырое молоко, светотерапия и томагавк: день из жизни Холанда

Холанд показал свою жизнь изнутри

24 октября 2025, 04:01
ФОТО. Сырое молоко, светотерапия и томагавк: день из жизни Холанда
Instagram. Эрлинг Холанд

Девушка Эрлинга Холанда, Изабель Хаугсен Йохансен, рассказала, что футболист часто устраивает барбекю у себя дома в Чешире. Он любит кебабы, тако и стейки – готовит их сам и делает это безупречно, пишет издание The Times:

«Каждый раз, когда он готовит, все получается идеально».

В первом выпуске нового YouTube-канала Холанда фанаты увидели, каким образом он поддерживает идеальную форму. Вечером он жарит томагавк-стейки на гриле, независимо от погоды. «Погода должна быть совсем ужасной, чтобы я не жарил мясо», – рассказывает Эрлинг.

Холанд – перфекционист и в еде. Свое мясо он покупает только в фермерской лавке Greenoaks Farm: «У них отличное качество и хорошие условия для животных», – говорит он.

Из фермы он уезжает с рибаем, филе, тремя томагавками, медом и бутылками сырого молока. Завтрак у Холанда – яйца, хлеб из закваски и кофе с сиропом: «Кофе – суперфуд, если пить правильно. Молоко – для костей и мышц».

Он привык заботиться о себе с юности: еще в 16 лет, переехав в Мольде, сам готовил и убирался. «Отец помогал два дня, потом сказал: «Я уезжаю, теперь сам». Так я все и научился».

После рождения ребенка Холанд чаще готовит дома. Его день расписан поминутно: 8:00 – завтрак, 9:00 – массаж и растяжка, 11:00 – закупка продуктов, 13:00 – тренировка, 18:00 – сауна и ледяная ванна, 19:00 – ужин: стейк, картофель, салат и соус бернез.

Физиотерапевт Марио Пафунди помогает ему поддерживать мышцы и восстановление. Холанд также использует светотерапию и принимает ледяные ванны: «Это помогает кровообращению и очищает разум».

В видео показано и его знакомство с Изабель – они оба занимались в академии «Брюйне». «Она была левым вингером, как Гиггз», – смеется Холанд.

Когда Пафунди заходит на кухню, Холанд шутит: «Ну что, плоская задница!» – и отправляется на тренировку, чтобы завершить еще один день, полный спорта и вкусной еды.

фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Times
