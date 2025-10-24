ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов
Греческая команда одолел соперников во Франции со счетом 4:3 в матче Лиги Европы
23 октября греческий ПАОК переиграл Лилль в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26, устроив голевое шоу на семь голов.
Встреча прошла на домашнем стадионе Лилля под название Пьер Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.
Голами за хозяев отличились Бенджамин Андре и Хамза Игамане (дубль), а у ПАОКа забили Суалихо Мейте, Янник Константелиас и Андрия Живкович (дубль).
В старте ПАОКа вышел экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Польский центрбек был удален на 90+9-й минуте. Бразилец Тайсон, который известен украинским болельщикам по выступлениям за Металлист и Шахтер, пропустил встречу из-за травмы.
Наставником греческого клуба является сын Мирчи Лучеку Разван. Подопечные румынского специалиста одержали первую победу в этом сезоне ЛЕ и с четырьмя очками располагаются на 20-м месте. У Лилля в активе шесть пунктов и 11-я позиция.
Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября
Лилль (Франция) – ПАОК (Греция) – 3:4
Голы: Андре, 57, Игамане, 68, 78 – Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константелиас, 42
Удаление: Кендзера, 90+9
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
