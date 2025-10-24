Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов
Лига Европы
Лилль
23.10.2025 22:00 – FT 3 : 4
ПАОК
Лига Европы
ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов

Греческая команда одолел соперников во Франции со счетом 4:3 в матче Лиги Европы

ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября греческий ПАОК переиграл Лилль в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26, устроив голевое шоу на семь голов.

Встреча прошла на домашнем стадионе Лилля под название Пьер Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.

Голами за хозяев отличились Бенджамин Андре и Хамза Игамане (дубль), а у ПАОКа забили Суалихо Мейте, Янник Константелиас и Андрия Живкович (дубль).

В старте ПАОКа вышел экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Польский центрбек был удален на 90+9-й минуте. Бразилец Тайсон, который известен украинским болельщикам по выступлениям за Металлист и Шахтер, пропустил встречу из-за травмы.

Наставником греческого клуба является сын Мирчи Лучеку Разван. Подопечные румынского специалиста одержали первую победу в этом сезоне ЛЕ и с четырьмя очками располагаются на 20-м месте. У Лилля в активе шесть пунктов и 11-я позиция.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Лилль (Франция) – ПАОК (Греция) – 3:4

Голы: Андре, 57, Игамане, 68, 78 – Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константелиас, 42

Удаление: Кендзера, 90+9

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +9
Томаш Кендзёра (ПАОК) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Лилль), асcист Шансель Мбемба-Мангулу.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК), асcист Кирил Десподов.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Лилль), асcист Томас Менье.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамин Андре (Лилль), асcист Кальвин Вердонк.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Федор Чалов.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК), асcист Яннис Михайлидис.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Суалихо Мейте (ПАОК), асcист Андрия Живкович.
Гоу Эхед Иглс – Астон Вилла – 2:1. Громкая сенсация в ЛЕ. Видео голов
ВИДЕО. Абердин, против которого мучался Шахтер, отхватил 6 голов в матче ЛК
Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Томаш Кендзера ПАОК Лига Европы Лилль видео голов и обзор удаление (красная карточка) Андрия Живкович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
