ВИДЕО. Красная Кендзеры. Луческу рад: Лиль и ПАОК устроили шоу на 7 голов

23 октября греческий ПАОК переиграл Лилль в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26, устроив голевое шоу на семь голов.

Встреча прошла на домашнем стадионе Лилля под название Пьер Моруа в городе Вильнев-д'Аск. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.

Голами за хозяев отличились Бенджамин Андре и Хамза Игамане (дубль), а у ПАОКа забили Суалихо Мейте, Янник Константелиас и Андрия Живкович (дубль).

В старте ПАОКа вышел экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзера. Польский центрбек был удален на 90+9-й минуте. Бразилец Тайсон, который известен украинским болельщикам по выступлениям за Металлист и Шахтер, пропустил встречу из-за травмы.

Наставником греческого клуба является сын Мирчи Лучеку Разван. Подопечные румынского специалиста одержали первую победу в этом сезоне ЛЕ и с четырьмя очками располагаются на 20-м месте. У Лилля в активе шесть пунктов и 11-я позиция.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Лилль (Франция) – ПАОК (Греция) – 3:4

Голы: Андре, 57, Игамане, 68, 78 – Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константелиас, 42

Удаление: Кендзера, 90+9

