ФОТО. Что случилось во время встречи Месси и мамы Бекхэма? Говорят все
Лионель Месси и мама Дэвида Бекхэма стали героями вирусного эпизода из мира футбола
Мама Дэвида Бекхэма – Сандра Бекхэм – была в восторге после встречи с Лионелем Месси.
Аргентинец, выступающий за «Интер Майами», познакомился с матерью экс-футболиста Сандрой на базе команды. 50-летний Бекхэм снял момент, когда его 76-летняя мама пожимает руку чемпиону мира-2022.
Он поделился фото в Instagram, подписав: «Когда твоя мама впервые встречает Лео».
Пост вызвал теплую реакцию семьи: Ромео Бекхэм оставил смайлики со слезами, Виктория Бекхэм – сердечки. Фанаты написали: «Так мило», «Большой момент», «Месси уникален – его любят все».
