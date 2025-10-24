ФОТО. Что случилось во время встречи Месси и мамы Бекхэма? Говорят все

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лионель Месси и мама Дэвида Бекхэма стали героями вирусного эпизода из мира футбола

Instagram. Лионель Месси и мама Дэвида Бекхэма

Мама Дэвида Бекхэма Сандра Бекхэм – была в восторге после встречи с Лионелем Месси.

Аргентинец, выступающий за «Интер Майами», познакомился с матерью экс-футболиста Сандрой на базе команды. 50-летний Бекхэм снял момент, когда его 76-летняя мама пожимает руку чемпиону мира-2022.

Он поделился фото в Instagram, подписав: «Когда твоя мама впервые встречает Лео».

Пост вызвал теплую реакцию семьи: Ромео Бекхэм оставил смайлики со слезами, Виктория Бекхэм – сердечки. Фанаты написали: «Так мило», «Большой момент», «Месси уникален – его любят все».

Максим Лапченко Источник: Instagram
