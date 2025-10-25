Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не понимаю, что сделал Туран. Пацана просто сплавили»
Лига конференций
25 октября 2025, 10:11
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не понимаю, что сделал Туран. Пацана просто сплавили»

Именитый украинский тренер оценил игру «Шахтера» и решения главного тренера «горняков»

ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру донецкого «Шахтера» в Лиге конференций, где «горняки» уступили польской «Легии» со счетом 1:2.

– Почему Арда Туран против «Легии» выпустил дублирующий состав? Он думал, что и так обыграют соперника, дал отдохнуть основе или может еще есть какие-то причины?

– Я просто не понимаю, что сделал Туран. Можно было поставить Фесюна в воскресенье на «Кудровку», а так получается, что пацана «сплавили». Да, в «Легии» сейчас проблемы, но там играют опытные футболисты, использовавшие свой шанс.

– Хоть кто-то вам понравился среди игроков «Шахтера»?

– Тот парень, что гол забил, Лука Мейреллиш. Он еще более менее. По крайней мере, хоть что-то старался. Конопля был активен, отдал голевую передачу. Больше отметить некого. «Шахтер» был стоящим, такое впечатление, что играли, чтобы поужинать хорошо. Так в еврокубках не играют. Нельзя так! – считает Маркевич.

Николай Титюк Источник: BLIK
Saar
Що Шахтар, що Динамо.
